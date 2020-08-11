اختار الثلثين ويزاحم المصريين في البقية.. انتخابات الشيوخ تحقق أمنية السيسي القديمة

\قبل 5 سنوات دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحزاب إلى تشكيل قائمة موحدة يتفق عليها الجميع للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، لكن الأمنية لم تتحقق كما أرادها السيسي، الذي لم يكن قد أحكم قبضته على الجميع بشكل كامل، حيث تسرب إلى البرلمان عدد من المعارضين، وإن ظلت الأغلبية بيد رأس النظام.

واليوم الثلاثاء مع انطلاق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، الذي سيكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان؛ يبدو أن السيسي حقق أمنيته وأكمل سيطرته على الشؤون البرلمانية والدستورية والسياسية والأمنية والإعلامية، خاصة بعدما اختفى صوت المعارضة، سواء لأسباب أمنية أو لأسباب تتعلق بضعفها وتفرقها.

وبسخرية معتادة وتجاهل متعمد، استقبل المصريون انتخابات مجلس الشيوخ، الذي أعيد إحياؤه بعد تعديلات دستورية العام الماضي ليخلف مجلس الشورى الذي كان موجودا في السابق حتى تم حله في 2013، بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع.

ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُعين رئيس الجمهورية 100 عضو منهم، في حين يترشح 100 بنظام القائمة المطلقة المغلقة، و100 الثالثة بنظام المقاعد الفردية.

والمثير أن السيسي ضمن قبل التصويت ثلثي المجلس؛ فبالإضافة إلى 100 مقعد يعين هو أصحابها، لم تتقدم سوى قائمة واحدة للمنافسة على 100 مقعد الثانية، وهي قائمة حزب "مستقبل وطن" الموالي للسيسي، بالاشتراك مع أحزاب أخرى، ووفقا للقانون يكفيها تصويت 5% من عدد الناخبين.

أما أكثر من 60 مليون مصري يحق لهم التصويت فسيشاركون في اختيار 100 مرشح فقط على المقاعد الفردية، وحتى تلك المقاعد الفردية تقول المعارضة إن الأجهزة الأمنية تدخلت مسبقا في اعتماد المرشحين المتنافسين عليها.

اول مره اشوف رئيس زي هذا الخائن يروح يدي صوته الانتخابات ومن خلال مجلس الشيوخ بيع جزيرتين في البحر المتوسط لازما من اسكتش عن الحق ونعمل ثوره ونلحق مصر وشعب مصر لازما يقوم وينسى الخوف حسبي الله ونعم الوكيل #السيسي_باع_مصر #السيسي_عمر_مصر #مجلس_الشيوخ pic.twitter.com/mCwEMsfRPg — محمد على | Mohamed Ali (@Mohmedalisecres) August 11, 2020

تساؤلات ومقاطعة

وتأتي انتخابات مجلس الشيوخ وسط تساؤلات حول سر الهرولة نحو إجراء الانتخابات في ظل كلفتها المادية والصحية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، وبالتزامن مع قضايا إقليمية شائكة؛ مثل سد النهضة الإثيوبي، فضلا عن الأداء المتدني لمجلس النواب، حسب المعارضة المصرية.

وبالإضافة إلى المعارضة في الخارج ومعظم التيار الإسلامي؛ أعلنت أحزاب وشخصيات معارضة داخل مصر مقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ.

وفي بيان مشترك، أكد الموقعون أن المناخ المحيط بهذه الانتخابات بعيد عن أن يكون المناخ الصحيح لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، خاصة مع الأعداد الكبيرة من المواطنين في السجون بلا محاكمة أو حتى تحقيق، ومع القيود المفروضة على كل أدوات الإعلام التقليدي والجديد، وعلى حريات التنظيم والتجمع السلمي.

ووقعت على البيان أحزاب: الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي، والعيش والحرية، بالإضافة إلى شخصيات عامة، أبرزهم: حمدين صباحي وجورج إسحاق وعبد الجليل مصطفى ومصطفى كامل السيد.

سخرية

وشهدت مواقع التواصل سخرية واسعة من الاحتفاء الحكومي بالانتخابات التي تجري من دون منافسة أو مشاركة شعبية، حيث جاءت التغطية الإعلامية للمسؤولين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وشارك مغردون صورا لحشد السلطات الطلاب والموظفين والفقراء في حافلات، كما تداول آخرون صورا لتوزيع مواد تموينية تشجيعا للمصريين على المشاركة.

واختار آخرون مشاركة صور تظهر اللجان فارغة، مؤكدين أن السلطات تعمدت حشد أنصارها أمام لجان بعينها للتغطية الإعلامية.

واتهم نشطاء حكومة السيسي بتكرار تجربة الحزب الوطني المنحل أثناء فترة الرئيس الراحل حسني مبارك، وهي التجربة التي أفضت في النهاية إلى ثورة يناير/كانون الثاني 2011، رغم تأكيد مبارك ورموز نظامه أن المصريين شاركوا في انتخابات 2010 بحرية، وهي الانتخابات التي انتهت بسيطرة كاملة للحزب الوطني من دون معارضة.

وقال العديد من رواد مواقع التواصل إنهم فوجئوا بالانتخابات اليوم، حيث لم يعلموا عنها سوى عبر وسائل الإعلام.

سوف ينضم #مجلس_الشيوخ الى برطمان الشعب ليوقعوا جميعا على بيع ما تبقى بداية من سيناء الى كل ما امكن بيعه — هاشم (@hasham22100455) August 11, 2020

اقوه رد من الشعب انه لا حاول يعرف معاد الانتخابات ولا حاول يروح ولا عاد مهتم اصل بالحوار علشان كده ياريت الحكومه توفر الفلوس وتعمل بيها اى مصلحه للشعب #مجلس_الشيوخ — محمود المصرى (@mohamed66426481) August 11, 2020

طب والله العظيم اني لسه عارف ان انهارده "انتخابات" #مجلس_الشيوخ وعرفت من قامت الترند انا عارف ان الفتره دي في مجلس شيوخ بس مكنتش اعرف ان انهارده اول يوم في الانتخابات (علي أساس أن احنا عندنا انتخابات وديمقراطية تخيل) — Ahmed (@ahmed9elsayed9) August 11, 2020

معدي علي ميدان مصطفي محمود وانا في طريقي للشغل الساعه ٧ لقيت الميدان مليان شباب بأعداد كبيرة … قولت في عقل بالي معقول الشباب عملوها و اختاروا ميعاد للثورة من الفجر .. فعلا الشباب دايما مبدع .. قولت انضم ليهم و اشارك احلامهم في التغيير .. ⬇️#مجلس_الشيوخ pic.twitter.com/eeHzUhdRuj — Minooo (@Min00035) August 11, 2020

احل مجلس في البط والعجول تحيا مصر ام الأكلات #مجلس_الشيوخ pic.twitter.com/ayu8ftRI0L — محمد الدرة الشهيد (@smamahoe) August 11, 2020

هل البنات اللى هتصوروهم و هم بيرقصوا قدام اللجان ، يعتبروا بيتعدوا على قيم الاسره المصريه !؟🤔🤔

ولا بينشروا الوعى والحس الوطنى ؟#مجلس_الشيوخ — Ahmed Salama (@AhmedSa57345611) August 11, 2020

كل يوم هتدفع تمن الكرتونة دى لحد الانتخابات القادمة

#مجلس_الشيوخ pic.twitter.com/OooKWMCgqy — Ahmed Khalil (@ahmed_khalil201) August 11, 2020

الي بيتكلموا علي الفساد

الي يجيبوا حق المظلوم

هما دول مستقبل وطن #مجلس_الشيوخ #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس pic.twitter.com/pSQjBnUTrm — ⚜جوكر ⚜ (@JokerFromEgypt) August 11, 2020

مفيش مخلوق ف شارع ويقولولك قوم نادي ع الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي المحلة 2020😂😂#مجلس_الشيوخ pic.twitter.com/iKxo2aQ8m8 — Ahmed Magdy (@AhmedMagdy1614) August 11, 2020

هو ايه #مجلس_الشيوخ ده ؟؟ هي البلد ناقصة يعني حكومة #شيوخ مجلس شعب وبرلمان #شيوخ مسئولين #شيوخ .. فايدته ايه ده غير انه جايب المزيد من #الشيوخ — مصطفى كامل (@Mostafa84655331) August 11, 2020

المدرسين وقعوا على الذهاب للوقوف امام اللجان اه وربنا #مجلس_الشيوخ — Mohammed Eed (@Mohamme42536575) August 11, 2020

هي مصر اية غير مجموعة صور لا تمت للواقع بصلة#مجلس_الشيوخ pic.twitter.com/duj3dTBW8a — إبراهيم محسن (@IbrahimMohsen47) August 11, 2020

تحت حكمهم هتفضل طول عمرك جعان عشان الكرتونه دى تفضل قيمتها كبيره اوى عندك #مجلس_الشيوخ pic.twitter.com/kV9b95T8DQ — احمد منصور (@AHI3yyOaymMfbdd) August 11, 2020

مين تاني عارف إن في انتخابات في مصر غير الرييسس😎#مجلس_الشيوخ pic.twitter.com/e92ILeetFw — خمسة بالمصري (@egy_five) August 11, 2020

صوت من اجل كفاح الدوقرماطيه..

احنا الشعب اللى انتصر ف٧٣

سنة ٦اكتوبر

مفيش حاجه اتغيرت رجعنا تانى لايام مبارك #مجلس_الشيوخ pic.twitter.com/I2jZmSkHmT — Zozo Mohamed (@ZozoMohamed345) August 11, 2020