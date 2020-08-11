إطفائي وممرض وصحفي.. "نكبة" بيروت لم تترك أحدا

عند حصول كارثة أو انفجار أو أي حدث أمني يسفر عن ضحايا، فئات عدة من المجتمع تكون مهمتها إنقاذ أرواح الناس وتضميد جراحهم ومساعدتهم على البقاء أحياء ومواكبة الحدث ونقل تفاصيله وحيثياته إلى العالم كله.

هؤلاء في "نكبة" بيروت لم يكونوا ملاذ المنكوبين بل كانوا ضحايا، يُبحث عنهم تحت الركام ويحتاجون لمن يعالجهم ويصبحون هم الحدث الذي تتناوله وسائل الإعلام.

انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن أكثر من 160 قتيلا وآلاف الجرحى ودمار هائل في العاصمة اللبنانية، خلف نكبات كبيرة في هذه الفئات، أكبرها وأكثرها إيلاما كان في فوج إطفاء بيروت الذي قدم أول الضحايا على مذبح هذه الكارثة.

فعندما اندلع الحريق الذي كان شرارة الانفجار الكبير، هرع فريق يتألف من 10 متطوعين لإطفائه، ولكنها كانت المهمة الأخيرة لهم، فاثنان منهم عثر على جثمانهما والباقون ظلوا مفقودين تحت الركام.

سحر فارس إحدى ضحايا فوج إطفاء بيروت (مواقع التواص)

يرفع مبنى فوج الإطفاء المحاذي للمرفأ عند بوابته الخارجية، صورتين لـ "شهيديه"، في حين ينتظر الفوج أخبارا عن الثمانية الآخرين ليبرد قلوب عائلاتهم وزملائهم.

المفجع أن ٣ من المفقودين من عائلة واحدة، وتروي أنطونيلا حتي شقيقة الضحايا، ماذا جرى في اليوم المشؤوم "عند وقوع الانفجار في المرفأ، حاولنا الاتصال بنجيب وشربل للاطمئنان عليهما، فكان هاتفهما خارج التغطية. بعد محاولات عديدة دبّ في نفوسنا الذعر، أخبرنا أنهم دخلوا لإخماد الحريق ولم يعودوا".

في ذلك اليوم، توجهت العائلة إلى كل مستشفيات بيروت التي كانت تعيش حالة من الهلع والفوضى، وفتشت بين الجرحى والجثث وفي بردات الموتى، من دون أن يجدوا أي أثر لهما، ثم عرفوا أنهما من بين المفقودين داخل المرفأ.

وتضيف "كان نجيب وشربل مثل الأخوة وقد تربينا سويًا في بيتٍ واحد، كذلك زوج شقيقتي شربل كرم وهو أب لطفلتين كان أخا كبيرا لهما، ولا يوجد كلمات تصف نخوتهم واندفاعهم وشغفهم في عملهم".

تأسف أنطونيلا أن لا أحد من السلطات اللبنانية يتواصل معهم، ولو لمواساتهم، وتصف أركانها بـ "عديمي الضمير والمسؤولية". أضافت "كل رفاقهم يفتشون بالأدوات البدائية للعثور ولو على بقايا من جثث فوج الإطفاء. هؤلاء الرفاق هو أخوة لبعضهم ولنا، بعد أن فدوا بيروت وأهلها بأرواحهم واندفاعهم، وسقطوا ضحية إجرام السلطة بحق شعبها".

ومن فوج الإطفاء إلى مستشفى "الروم" في منطقة الأشرفية القريبة من مرفأ بيروت، المشهد المأساوي واحد، بعدما صار مبنى المستشفى خارج الخدمة أيضًا.

مستشفى الروم في الأشرفية تضرر بشكل كبير جراء الانفجار (الجزيرة)

عصف الانفجار الكبير الذي هزّ مستشفى الروم وحطّم محتوياته بالكامل، وخلف 4 ممرضات في عداد القتلى، وعشرات الجرحى في صفوف الطاقم الطبي.

وبعد أيامٍ من وقوع الانفجار، وعند الباحة الخارجية للمستشفى، كان الحزن يلف وجوه العاملين والطاقم الطبي، وهم يتفقدون بعضهم بعضا، كأنهم لم يصحوا بعد من صدمتهم.

يقف الدكتور باتريك برتيان (30 عاما)، وهو متخصص في جراحة العظام، وقد أصيب بجروحٍ كثيرة في وجهه ويده، إلى جانب زميلته الطبيبة النسائية ديزي مسعود (27 عاما) مع والدتها، بعد أن عاشوا لحظات الانفجار في إحدى غرف المستشفى.

وقالت ديزي -التي أصيبت برأسها- للجزيرة نت "كانت والدتي في المستشفى وقد أجريت لها عملية جراحية، فهبّت لإنقاذي مع باتريك الذي جاء للغرفة من أجل تفقدها. سقطنا من عصف الانفجار أرضا، وظننا للوهلة الأولى أننا متنا، فنزعت أمي المصل عن يدها وهرعنا سويا لقسم الطوارئ وكنا ننزف، فوجدنا الباب مخلوعًا ومعظم زملائنا والمرضى يصرخون ويغرقون بالدماء".

وتابع برتيان قائلًا "لم نستوعب أننا كنا جزءا من الضحايا بدل أن نسارع لإسعافهم في المستشفى، ولم نصدق أننا نجونا من الموت بعد اللحظات العصيبة التي عشناها داخل مكان كان لا بد أن يكون الأكثر أمانًا".

مبنى جريدة النهار شاهد على هول كارثة انفجار مرفأ بيروت(الجزيرة)

وعند ساحة الشهداء في وسط بيروت، يتجلى هول كارثة انفجار المرفأ، بالدمار الكبير الذي لحق بمبنى جريدة النهار اللبنانية، الذي يقع بموازاته.

هذا المبنى الزجاجي الكبير الذي انتقلت إليه "النهار" عام 2004، تشظّت واجهته الزجاجية بالكامل، وتحولت مكاتبه إلى كومة من الدمار نتيجة تحطم محتوياته، وبات خارج الخدمة.

"لو بقيتُ داخل مكتبي في الطابق السادس، لم أبقَ على قيد الحياة"، يقول الصحفي في جريدة النهار إبراهيم حيدر للجزيرة نت، ويروي ما عاشته "النهار" في تلك اللحظات الفاصلة بين الحياة والموت.

حيدر الذي أصيب بجروحٍ في رأسه وجبينه وجسده، يصف دوي انفجار الثلاثاء الماضي بـ "التاريخي"، الذي لم يسمع مثيلًا له طوال مسيرة عمله الصحفي وخلال الحرب الأهلية اللبنانية. قال "عند وقوع الانفجار السادسة مساء، كنت أجلس في مكتبي المواجه لمبنى إهراءات المرفأ، وأراقب الحريق الذي يتصاعد من هناك، ثم دوى الانفجار الأول الذي تصاعدت منه سحابة بيضاء وحمراء".

في تلك اللحظة، غلب على حيدر حسّه الصحفي، فتوجه مباشرة إلى مكتب التحرير لإجراء الاتصالات وتكليف مصورين وصحفيين بمتابعة ملابسات الانفجار، إلى أن وقع دوي الانفجار الثاني كالزلزال، وطال عصفه مبنى "النهار" التي سقط فيها نحو 15 جريحا (11 صحفيا ومخرجان، وآخرون من التقنيين).

وختم "لو كنت قد عدت إلى مكتبي في غضون 30 ثانية بين الانفجار الأول والثاني، كنت تأذيت كثيرا، بعد أن سقط جزء منه إلى الشارع".