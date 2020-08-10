حاز على 80% من الأصوات.. فوز لوكاشينكو بفترة رئاسة سادسة في بيلاروسيا

قالت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا البيضاء اليوم الاثنين إن الرئيس المنتهية ولايته ألكسندر لوكاشينكو فاز بولاية سادسة بنسبة 80.23% من الأصوات.

وذكرت اللجنة الانتخابية المركزية أن سفيتلانا تيخانوفسكايا المنافسة الرئيسية للوكاشينكو حصلت على 9.9% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت الأحد، بينما لم يتجاوز كل من المرشحين الثلاثة الآخرين 2%.

وجاء هذا الإعلان بعدما قامت الشرطة بتفريق متظاهرين بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي في مينسك ومدن أخرى مساء الأحد، بعدما أظهرت النتائج الأولية أن لوكاشينكو حقق فوزا ساحقا.

تيخانوفسكايا حصلت على نحو 10% من الأصوات (رويترز)

وحشدت تيخانوفسكايا، وهي أم وربة منزل تبلغ من العمر 37 عاما، المعارضة خلال الحملة الانتخابية وجذبت عشرات آلاف المؤيدين إلى أكبر تظاهرات في الدولة السوفياتية السابقة منذ سنوات.

وخرج أنصار المعارضة إلى شوارع العاصمة مينسك ومدن أخرى، بعد أن أظهرت النتائج الأولية أن الرئيس على وشك الفوز، ورددوا هتافات ضده، وأفادت وسائل إعلام بوقوع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وجاءت هذه الانتخابات في ظل أوضاع سياسية داخلية مشحونة، وتوتر خارجي عنوانه خلافات مع الحليفة روسيا.

ويحكم لوكاشينكو البلاد منذ عقدين ونصف العقد، ويوصف حكمه بالحديدي، ويراهن على البقاء في السلطة، كما يواجه اتهامات من خصومه بالتضييق على الحريات والتلاعب بالنتائج.