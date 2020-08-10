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إعادة فتح مستشفيات للعزل.. مخاوف من موجة كورونا ثانية بمصر

تزايد قلق المصريين بسبب إعادة فتح مستشفيات للعزل، مع توقعات موجة ثانية لفيروس كورونا (رويترز)
تزايد قلق المصريين بسبب إعادة فتح مستشفيات للعزل، مع توقعات موجة ثانية لفيروس كورونا (رويترز)
10/8/2020

حالة من القلق سادت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، بعدما أعلنت وزارة الصحة إعادة فتح مستشفيات للعزل نتيجة توقعات بقدوم موجة ثانية من الفيروس، رغم الإعلان يوميا عن تراجع أعداد المصابين.

ودشن نشطاء وسما بعنوان "الموجة الثانية" للتحذير من مخاطر عودة انتشار الفيروس بكثافة، بينما شكك آخرون في صحة تصريحات الحكومة عن تراجع أعداد الإصابات.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال محمد طالب مدير مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح شمال غرب القاهرة، إن المستشفى أعيد فتحه بقرار من وزيرة الصحة هالة زايد التي وجهت بتخصيص مستشفيات الحميات والصدر لاستقبال حالات كورونا، والمستشفيات العامة والمركزية لمرضى الأمراض الأخرى.

وأكد أن مستشفيات العزل أعيد فتحها استعدادا لاستقبال الحالات الجديدة، مضيفا أن المستشفى أعيد فتحه منذ 3 أيام، واستقبل حالات إصابة بكورونا بالفعل، لكنها أعداد قليلة.

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، قررت وزيرة الصحة استبعاد مستشفى النجيلة من استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، وإعادتها لاستقبال الحالات المرضية العادية.

بدوره، قال محمد علي وكيل وزارة الصحة في محافظة مطروح، إن قرار إعادة فتح المستشفى يأتي بعد غلق جميع أقسام العزل في جميع مستشفيات ووحدات مطروح الطبية، مشيرا إلى وجود حوالي 30 حالة الآن في النجيلة.

وأعلنت وزارة الصحة -أمس الأحد- تسجيل 178 حالة جديدة، بالإضافة إلى 17 وفاة جديدة، ليرتفع عدد المصابين في مصر إلى 95 ألفا و492 من ضمنهم 52 ألفا و678 حالة تم شفاؤها، و5009 وفيات.

ومنذ بداية انتشار الفيروس في مصر، شكك ناشطون في أرقام الحكومة، خصوصا أنها في بداية الأزمة كانت تؤكد عدم وجود إصابات في البلاد، بينما قالت عدة دول إنها اكتشفت إصابات بين مواطنيها القادمين من مصر.

وفي السياق ذاته، شددت وزيرة الصحة هالة زايد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، خاصة بعد زيادة التجمعات خلال عيد الأضحى المبارك.

ووجهت الوزيرة عددا من النصائح التي ينبغي على المواطنين اتباعها خلال فترة الترقب والحذر الحالية للحد من انتشار الفيروس، من خلال تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة، مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها.

وتداول مغردون نصائح بشأن الإجراءات الوقائية المطلوبة في المرحلة القادمة، محذرين من الاستهانة بالفيروس والاعتماد على تراجع الأعداد وفقا للبيانات الحكومية مؤخرا.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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