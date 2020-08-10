إعادة فتح مستشفيات للعزل.. مخاوف من موجة كورونا ثانية بمصر

حالة من القلق سادت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، بعدما أعلنت وزارة الصحة إعادة فتح مستشفيات للعزل نتيجة توقعات بقدوم موجة ثانية من الفيروس، رغم الإعلان يوميا عن تراجع أعداد المصابين.

ودشن نشطاء وسما بعنوان "الموجة الثانية" للتحذير من مخاطر عودة انتشار الفيروس بكثافة، بينما شكك آخرون في صحة تصريحات الحكومة عن تراجع أعداد الإصابات.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال محمد طالب مدير مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح شمال غرب القاهرة، إن المستشفى أعيد فتحه بقرار من وزيرة الصحة هالة زايد التي وجهت بتخصيص مستشفيات الحميات والصدر لاستقبال حالات كورونا، والمستشفيات العامة والمركزية لمرضى الأمراض الأخرى.

وأكد أن مستشفيات العزل أعيد فتحها استعدادا لاستقبال الحالات الجديدة، مضيفا أن المستشفى أعيد فتحه منذ 3 أيام، واستقبل حالات إصابة بكورونا بالفعل، لكنها أعداد قليلة.

«بعد أن أغلقتها هالة زايد»..

وكيل مديرية الصحة بـ #مطروح يعلن عودة مستشفى النجيلة أول مستشفى حجر صحي فى #مصر للعمل كمستشفى للعزل من جديد، بعد ظهور 30 حالة جديدة مصابة بـ«#كورونا» بالمحافظة pic.twitter.com/3cM2OHKIib — شبكة رصد (@RassdNewsN) August 9, 2020

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، قررت وزيرة الصحة استبعاد مستشفى النجيلة من استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، وإعادتها لاستقبال الحالات المرضية العادية.

بدوره، قال محمد علي وكيل وزارة الصحة في محافظة مطروح، إن قرار إعادة فتح المستشفى يأتي بعد غلق جميع أقسام العزل في جميع مستشفيات ووحدات مطروح الطبية، مشيرا إلى وجود حوالي 30 حالة الآن في النجيلة.

وأعلنت وزارة الصحة -أمس الأحد- تسجيل 178 حالة جديدة، بالإضافة إلى 17 وفاة جديدة، ليرتفع عدد المصابين في مصر إلى 95 ألفا و492 من ضمنهم 52 ألفا و678 حالة تم شفاؤها، و5009 وفيات.

ومنذ بداية انتشار الفيروس في مصر، شكك ناشطون في أرقام الحكومة، خصوصا أنها في بداية الأزمة كانت تؤكد عدم وجود إصابات في البلاد، بينما قالت عدة دول إنها اكتشفت إصابات بين مواطنيها القادمين من مصر.

وفي السياق ذاته، شددت وزيرة الصحة هالة زايد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، خاصة بعد زيادة التجمعات خلال عيد الأضحى المبارك.

ووجهت الوزيرة عددا من النصائح التي ينبغي على المواطنين اتباعها خلال فترة الترقب والحذر الحالية للحد من انتشار الفيروس، من خلال تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة، مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها.

وتداول مغردون نصائح بشأن الإجراءات الوقائية المطلوبة في المرحلة القادمة، محذرين من الاستهانة بالفيروس والاعتماد على تراجع الأعداد وفقا للبيانات الحكومية مؤخرا.

واضح اننا داخلين ع الموجه التانيه من فيروس كورونا..وشكلنا راجعين للحظر الكلي تاني.. الحالات بتزيد في الطوارئ بشكل خطير بسبب استهتار الناس وتخفيف القيود الاحترازيه …مستشفي النجيلة ومستشفي بلطيم للعزل رجعوا فتحوا تاني واستقبلوا حالات …المشكله ان ڤيروس كورونا " يتبع " pic.twitter.com/FscvL4KIr1 — Mona Elakkad (@MonaElakkad2) August 10, 2020

المستشفيات المصرية تتأهب لاحتمالات ارتفاع إصابات كورونا مجددا، فيما قررت وزيرة الصحة هالة زايد فتح مستشفيات العزل التي كانت قد أغلقت بعد انخفاض أعداد الإصابات،وفق تصريحات الدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة للعزل، والذي كان أول مستشفى عزل في مصر . https://t.co/2Sc3jBdYyl — Hamed Ezzeldin (@hamedezzeldin) August 10, 2020

منقول :

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داخلين ع الموجه التانيه من فيروس كورونا..وشكلنا راجعين للحظر تاني.. الحالات بتزيد في الطوارئ بشكل خطير بسبب استهتار الناس وتخفيف القيود الاحترازيه …مستشفي النجيلة ومستشفي بلطيم للعزل رجعوا فتحوا تاني واستقبلوا حالات …المشكله ان ڤيروس كورونا في الموجة التانية — Socrates ..ُKhaled Mansour (@Eng_Khaled_Mans) August 10, 2020

جماعه والله كورونا لسه موجوده واكتر من الاول

في مستشفيات رجعت للعزل تاني اولها مستشفي النجيلة — البشمهندس عبحميد (@ahmed3eeed) August 9, 2020

استقيموا يرحمكم الله … مصر فى كارثة حقيقية بسبب كورونا .

مستشفى النجيلة تعيد فتح ابوابها للعزل مرة اخرى . 10 حالات وفاة من الاطباء فى اسبوع — وليد أبوبكر 🌟 (@waled_72_Abu) August 8, 2020

#الموجة_التانية ربنا يعدينا منها علي خير .. الماسك والتباعد وغسل الايدين كل نص ساعه ناس كتير كسلت فيهم .. ربنا يستر . — ahmed.eltahtawy (@ahmedeltahtawy) August 10, 2020

الموضوع يا جماعة منتشر جدا فوق ما اي حد يتصور التزموا بالله عليكم لان التجربة قاسية و مريرة جدا

ربنا يكشف عنا الوباء و يرفع البلاء #الموجة_التانية — ahmed Magdy (@AmMagdy92) August 10, 2020

الفيروس جاء ليبقى .. يعني باختصار #كورونا مستمر معانا لفترة طويلة أو بالأدق لحين توفير لقاح او تطعيم خاص به، وهذا لم يحدث حتى الآن .#الموجة_التانية — إبراهيم الطيب (@ibrahimEltayyeb) August 10, 2020

ما هو مكانش منطقى تماما اعداد المصابين ب كرونا تقل بالشكل دا و الناتج عن دا الطبيعى يعنى تكون موجه تانيه و دا مش استهتار الشعب و عدم الوعى منه ! دا عدم وعى من الحكومه و التساهل فى كل حاجه. #الموجة_التانية — 🦋 (@passantafifi) August 10, 2020