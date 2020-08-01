ترحيب واسع في العراق بدعوة الكاظمي لانتخابات تشريعية مبكرة

رحبت قوى وأحزاب سياسية عراقية اليوم السبت بقرار رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بتحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 6 يونيو/حزيران من العام المقبل بإشراف مراقبين دوليين بدلا من مايو/أيار 2022، في حين طالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتعجيل الموعد.

ودعا الحلبوسي إلى جلسة طارئة للبرلمان بحضور الرئاسات الثلاث والقوى السياسية لمناقشة موعد الانتخابات، معتبرا أنه كان من الأولى تحديد موعد أقرب من الموعد الذي دعا إليه الكاظمي.

اكثر من ٧٠٠ شهيد وآلاف الجرحى سقطوا مطالبين بانتخابات مبكرة، الاستمرار بالتأجيل ثم تحديد موعد يجعل الفارق بين دورتين انتخابيتين ٣ سنوات هو استهانة بهذه الدماء. #انتخابات_ابكر وجلسة علنية كما دعا لها الحلبوسي لمنع المزايدات الكلامية ممن يقولون في العلن ما لا يقولونه في السر. pic.twitter.com/yMhoCy4kLO — إعلام الرئيس محمد الحلبوسي (@alhlbosee) July 31, 2020

وعن إعلان موعد الانتخابات، رحب نعيم العبودي النائب عن كتلة "صادقون" الجناح السياسي لعصائب أهل الحق بخطوة الحكومة، وقال إن الانتخابات ستحدد الثقل الحقيقي للأحزاب والكتل العراقية.

كما رحب برهان المعموري القيادي في تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإعلان إجراء الانتخابات في وقت مبكر.

⭕️رئيس كتة الفتح النيابية "محمد الغبان": -تحالف الفتح مع إجراء الانتخابات المبكرة. -الفتح سيعمل مع باقي الكتل السياسية لإستكمال تشريع قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية. -الفتح اقترح موعداً في شهر نيسان المقبل ليكون الطقس أفضل وقبل شهر رمضان. pic.twitter.com/uq2yjLChUv — مركز النجف للإعلام (@MediaNajaf) August 1, 2020

وأكد تحالف الفتح البرلماني أنه سيعمل على استكمال قانون الانتخابات تمهيدا لإجرائها، وقال رئيس التحالف محمد الغبان إن تحالف الفتح مع إجراء انتخابات مبكرة سبق أن حددت بطلب من الكتل السياسية -وفي مقدمتها تحالف الفتح- على أن تكون من أولويات البرنامج الحكومي للحكومة الحالية.

ولفت إلى أن تحالفه سيعمل مع باقي الكتل السياسية لاستكمال تشريع قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في موعدها المقرر.

دعم ومساندة

وعبرت جبهة "الإنقاذ والتنمية" بزعامة أسامة النجيفي عن دعم ومساندة قرار الكاظمي تحديد موعد لانتخابات مبكرة، وأن تُجرى وفق الشروط والمعايير التي تضمن شفافية العملية الانتخابية.

ودعا النجيفي إلى "إصدار قانون يستلهم إرادة الشعب، ومطالب ثوار تشرين باعتماد الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة، واستخدام البطاقة البايومترية حصرا لتفويت الفرصة على المزورين والمتاجرين، وإعادة هيبة الدولة".

وطالب بحصر السلاح المنفلت، وتوفير الأجواء الديمقراطية السليمة المؤهلة لممارسة المواطن حقه الشرعي في اختيار ممثليه.

تحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة من قبل السيد رئيس الوزراء خطوة موفقة وبالاتجاه الصحيح وهو مؤشر لعزم الحكومة على الإيفاء بوعودها،ونطالب الجهات التشريعية بمساندتها واستكمال تمرير قانون انتخابي رصين يضمن اجراءها بصورة شفافة وعادلة ومعبرة عن إرادة الشعب وبعيدا عن الضغوط والتسييس — Ammar Al-Hakim | عمار الحكيم (@Ammar_Alhakeem) August 1, 2020

بدوره، قال رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم إن تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة من قبل رئيس الوزراء خطوة موفقة وبالاتجاه الصحيح، وهو مؤشر لعزم الحكومة على الإيفاء بوعودها.

وطالب الحكيم الجهات التشريعية بمساندة الخطوة، واستكمال تمرير قانون انتخابي رصين يضمن إجراء انتخابات شفافة وعادلة ومعبرة عن إرادة الشعب.

دعمنا منذ البداية حكومة السيد الكاظمي وسندعم الخطوات والقرارات الجادة التي تساعد في إنقاذ #العراق

ندعم اجراء انتخابات مبكرة شفافة بإشراف دولي، تعتمد نظام البايومتري وأية وسائل تحمي ارادة الشعب

ونؤيد بشدة ضرب رؤوس الفساد واستعادة اموال #العراق المسروقة#ائتلاف_المحافظات_المحررة — خميس الخنجر (@khameskhanjar) July 31, 2020

وأعلن رئيس ائتلاف المدن المحررة خميس الخنجر تأييده تحديد موعد لانتخابات مبكرة.

وقال في تغريدة عبر تويتر "إننا دعمنا منذ البداية حكومة السيد الكاظمي، وسندعم الخطوات والقرارات الجادة التي تساعد في إنقاذ العراق".

وأضاف "‏ندعم إجراء انتخابات مبكرة شفافة بإشراف دولي تعتمد نظام البايومتري وأي وسائل تحمي إرادة الشعب..".

كما رحب ائتلاف النصر -الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي- بموعد مبكر للانتخابات، وطالب جميع المؤسسات والقوى السياسية بالتضامن لتذليل العقبات المتصلة بقانون الانتخابات.

وشدد على أن مصداقية النظام السياسي برمته تتوقف على العملية الانتخابية المقبلة ومدى نزاهتها وتعبيرها عن قوى الشعب وتطلعاته، وتشكيل حكومة وطنية فعالة.

وثمّن رئيس كتلة السند الوطني النائب أحمد الأسدي خطوة تحديد موعد جديد للانتخابات، مشددا على ضرورة إكمال قانونه.

من جهتها، طالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق الحكومة والبرلمان والأحزاب بضمان إجراء انتخابات تضع مصالح البلاد فوق كل الاعتبارات.