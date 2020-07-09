مصر.. حكم نهائي بالمؤبد على مرشد الإخوان ونائبه

أيدت أعلى محكمة طعون في مصر اليوم حكما نهائيا بالسجن المؤبد بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وأربعة آخرين من قيادات الجماعة.

وقالت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، إن محكمة النقض قضت برفض طعن محمد بديع وآخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة باسم "أحداث مكتب الإرشاد".

وأوضحت أن المحكمة قضت في حكم نهائي بتأييد حكم بالسجن المؤبد "25 عاما" على بديع والشاطر وأربعة آخرين من قيادات الجماعة، وفق المصدر ذاته.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي، بالسجن المؤبد على كل من بديع والشاطر ورشاد البيومي وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومحمود أبو زيد ومصطفى فهمي.

وكانت النيابة وجهت لهم اتهامات، منها الانضمام وتأسيس جماعة إرهابية تستهدف رجال الجيش والشرطة وحيازة أسلحة وإطلاق أعيرة نارية والعمل على تكدير السلم العام.

وتعود أحداث القضية إلى احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013، حين وقعت اشتباكات أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم شرقي القاهرة، سقط فيها عدد من القتلى والجرحى.