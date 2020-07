تسع معلومات مهمة عن الرئيس الأميركي.. ابنة شقيق ترامب تكشف أسوأ أسراره في كتابها الجديد

وصفت ماري ابنة شقيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمها بأنه شخص يعاني على الأرجح من اضطرابات نفسية عديدة، الأمر الذي لا يجعله صالحا لأن يكون رئيسا للولايات المتحدة.

جاء ذلك في مذكرات لماري ترامب ضمنتها في كتاب بعنوان "أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم"، (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man) الذي وُزعت نسخ منه على وسائل الإعلام قبل نشره.

وماري هي ابنة فريد ترامب الشقيق الأكبر للرئيس والذي توفي بنوبة قلبية في سن 42 عاما نتيجة إدمانه الكحول. وتحمل ماري درجة الدكتوراه في علم النفس السريري من جامعة أديلفي في نيويورك.

وحاول روبرت الشقيق الأصغر للرئيس الأميركي منع نشر الكتاب إلا أن قاضيا في نيويورك قرر الأسبوع الماضي السماح لدار النشر "سايمون آند شوستر" (Simon & Schuster) بطباعة الكتاب الذي سيُطرح في المكتبات قبل أسابيع من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث من المتوقع أن يقبل فيه دونالد ترامب ترشيح الحزب لخوض سباق إعادة انتخابه للرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

من جانبها، وصفت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني الثلاثاء الكتاب بأنه "مليء بالأكاذيب. وهذا كل شيء".

وفي معرض تعقيبها على الكتاب، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ماثيوز، إن "ماري ترامب ودار النشر ربما يزعمان أنهما يتصرفان لما فيه المصلحة العامة، لكن الكتاب يصب بوضوح في المصلحة المالية الشخصية للمؤلفة".

وأوجزت صحيفة "بوليتيكو" (POLITICO) اليومية التي تصدر في العاصمة الأميركية واشنطن دي سي، تسعة اتهامات وصفتها بأنها الأشد لذعا وردت في كتاب ماري ترامب:

1- ترامب المخادع

اتهمت ماري ترامب الرئيس بدفع أموال لصديق نظير أدائه امتحان القبول في الجامعة "سات SAT" نيابة عنه لمساعدته على دخول جامعة بنسيلفانيا.

وامتحان سات -بحسب موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية- هو اختبار أساسي للالتحاق بالجامعات الأميركية، وهو أحد الاختبارات التي يستخدمها الجيش لاختبار قدرات الفرد العقلية.

2- ترامب المهرج

تقول ماري في مذكراتها إن ماريان ترامب باري، وهي قاضية سابقة في محكمة الاستئناف بولاية نيو جيرسي والأخت الكبرى للرئيس الأميركي، كانت ترى أخاها "مهرجا" لن يتمكن أبدا من الظفر بالرئاسة.

ففي مأدبة غداء مع مؤلفة الكتاب عقب إعلان دونالد ترامب في عام 2015 عزمه على خوض انتخابات الرئاسة، وصفت ماريان شقيقها بأنه "بلا مبادئ على الإطلاق"، وأن "الوقت الوحيد الذي كان يذهب فيه دونالد إلى الكنيسة عندما تكون هناك كاميرات".

وأشارت ماريان كذلك إلى أن أعمال شقيقها التجارية تعرضت للإفلاس خمس مرات، وأنه كان يستغل شقيقه فريد والد ماري المتوفى.

3- ترامب لم يعرف زوجة ابنه

تقول ماري في مذكراتها إن دونالد ترامب لم يتعرف على لارا زوجة ابنه إريك رغم ارتباطهما بالزواج لمدة تقارب الثماني سنوات.

4- ترامب المضطرب نفسيا

إلى جانب اعتقادها بأن عمها تنطبق عليه المعايير التسعة للنرجسية السريرية، فإن ماري ترامب ترى أنه ربما يعاني أيضا من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، واضطراب الشخصية الاعتمادية، وصعوبة في التعلم أعاقت قدرته على معالجة المعلومات لعقود من الزمن.

كما أنه -وفقا لماري- ربما يعاني من اضطراب في النوم ناجم عن الإفراط في تناول مشروبات "الكولا دايت" بشكل يومي والتي تحتوي على مادة الكافيين المنشطة.

5- نصيحة ماريان باري لشقيقها ترامب قبل لقائه زعيم كوريا الشمالية

ذكرت ماري في كتابها أن ماريان ترامب باري اتصلت بالبيت الأبيض في يونيو/حزيران 2018 لتحذر شقيقها من مغبة تعامله مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قبل لقائه به.

وقالت باري لسكرتيرة الرئيس في المكالمة، "أخبريه بأن شقيقته الكبرى اتصلت لتبلغه نصيحة أخوية مفادها أن استعد (للمقابلة) وتعلم ممن يدركون ما يفعلون. واترك تويتر وراءك. وتجنب دينيس رودمان (لاعب كرة السلة الأميركية الشهير الذي كان يعتبر نفسه صديقا لكيم)".

6- علاقة ترامب بوالدته

تزعم مؤلفة الكتاب أن شخصية دونالد ترامب تشكلت من خلال علاقته الواهنة وهو طفل بوالدته ماري.

وبسبب تلك العلاقة -تضيف ابنة شقيق الرئيس في مذكراتها- مال دونالد عندما كان طفلا نحو والده الذي لم يكن أبا ودودا.

وتقول ماري في كتابها إن "دونالد عانى من الحرمان الذي سيكون له أثر باق طوال حياته"، فكان أن اتسمت شخصيته بخصال مثل "النرجسية والبلطجة والشعور بالعظمة".

7- والد ترامب ومعاداة السامية

أشارت مؤلفة الكتاب إلى أن فريد الكبير، والد دونالد ترامب، وقطب العقارات في نيويورك درج على استخدام مصطلحات معادية للسامية في أحاديثه.

وكان أن رفعت الحكومة الأميركية دعوى قضائية ضد فريد ترامب الأب وابنه دونالد في أوائل سبعينيات القرن الماضي بتهمة التمييز ضد الأميركيين من أصول أفريقية.

8- ترامب وتاريخ من التعليقات الفجة

عند تأليفه الجزء الثاني من كتابه "فن الصفقة" (Trump: The Art of the Deal)، شكا ترامب من أن النساء لا يرغبن في مواعدته، ووصفهن بـ "أقذر وأقبح من وقعت عليه عيناه على الإطلاق وأكثرهن بدانة".

9- ترامب غير المبالي

أوردت ماري في مذكراتها أن ترامب اصطحب شقيقته إليزابيث إلى دار السينما لمشاهدة أحد الأفلام بينما كان شقيقه -والدها فريد- يحتضر في المستشفى عام 1981، وأضافت أن ما من أحد من أفراد العائلة رافق والدها إلى المستشفى.