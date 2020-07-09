بالفيديو.. الكاظمي محتضنا أبناء الهاشمي: القتلة لن يفلتوا من الحساب

تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بمحاسبة قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي، ورعاية أطفاله والحرص على إكمال تعليمهم، مؤكدا أن "دم الهاشمي برقبته والقتلة لن يفلتوا من الحساب"، على حد تعبيره.

وخلال زيارته الليلة الماضية لمنزل عائلة الهاشمي لتقديم التعازي، التقى الكاظمي أطفال الهاشمي ووعدهم -محتضنا محاولا التخفيف عنهم- بأن يكون لهم أبا وأن يرعاهم ويحافظ عليهم.

كما قدم العزاء لأرملة الهاشمي، وقال لها إن "القتلة لن يفلتوا من قبضة العدالة وهذا واجب وطني وواجب الدولة".

وأضاف أن "العراقيين والعالم يفتخرون بالشهيد الهاشمي الذي فضح الإرهاب وأن دمه لن يذهب هدرا وستتم ملاحقة القتلة"، معتبرا أن من قام بقتل الهاشمي لا يمكن أن يكون عراقيا، "لأن العراقي لا يقتل أخاه العراقي".

وتابع أن الهاشمي بطل وأيقونة عراقية نذرت حياتها للعراق وسيخلده التاريخ، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق اسم الهاشمي على أحد شوارع بغداد تخليدا له ولمواقفه في فضح الإرهاب.

وكان مسلحون قد اغتالوا ليل الاثنين الماضي الهاشمي بإطلاق الرصاص عليه وهو يقود سيارته قبالة منزله في حي زيونة شرقي بغداد.