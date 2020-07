كتاب ماري ترامب.. الرئيس يتبنى الخداع والغش منهج حياة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن مذكرات ابنة شقيق دونالد ترامب "أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدا.. كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم؟" (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man) المقرر نشرها الأسبوع المقبل تصف الرئيس بأنه مصاب بالنرجسية المرضية، وتتهمه بالغش في امتحان القبول لدخول الجامعة وتبنّي "الغش أسلوب حياة".

ووفقا للصحيفة -التي تلقت نسخة من الكتاب قبل نشره- فإن مذكرات ماري ترامب ابنة الأخ الأكبر للرئيس الأميركي تصف كيف أن عقودا من الظلام والخلل والوحشية حولت عمها إلى زعيم متهور "يهدد الآن صحة العالم وأمنه الاقتصادي ونسيجه الاجتماعي" حسب وصف ناشر الكتاب سايمون آند شوستر.

وأفاد تقرير نيويورك تايمز بأن المذكرات تدعي أن ترامب دفع مبلغا لشخص لإجراء اختبار القبول في الجامعة نيابة عنه عندما كان في المرحلة الثانوية بمدينة نيويورك، وتمكن بفضل النتائج العالية التي نالها في ذلك الاختبار من دخول كلية وارتون المرموقة للأعمال في جامعة بنسلفانيا.

كما استشهد الكتاب بتعليق ماريان ترامب باري شقيقة الرئيس ترامب، وهي قاضية متقاعدة عملت سابقا في محكمة استئناف اتحادية، والتي قالت إن لديها تحفظات على كفاءة دونالد ترامب لتولي منصب الرئاسة بعيد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2015، ووصفته خلال غداء عائلي بالمهرج، وشككت في قدرته على الفوز، كما أعربت عن دهشتها من الدعم الذي يحظى به في صفوف المسيحيين الإنجيليين بالولايات المتحدة.

ونقلت ماري ترامب عن عمتها القول "إن المرة الوحيدة التي دخل فيها دونالد الكنيسة كانت عندما كانت الكاميرات هناك، إنه أمر محير للعقل، لكن ذلك يرجع إلى أنه ليست لديه أي مبادئ على الإطلاق".

ترامب نرجسي

وأفادت نيويورك تايمز بأن ماري ترامب -وهي اختصاصية في الطب النفسي- أكدت في كتابها أن عمها الرئيس تنطبق عليه جميع المعايير السريرية التسعة التي يتم على أساسها تشخيص المصابين بالنرجسية، مشيرة إلى أن ذلك التصنيف لا يكفي لوصف جميع المشاكل النفسية المتعددة التي يعاني منها.

وكتبت ماري "الحقيقة هي أن أمراض دونالد معقدة للغاية، وسلوكياته غير قابلة للتفسير في كثير من الأحيان، لدرجة أن التوصل إلى تشخيص دقيق وشامل لحالته يتطلب مجموعة كاملة من الاختبارات النفسية والفيزيائية العصبية التي لن يقبل إجراءها أبدا".

كما شككت في قدرة الرئيس على التفكير الإستراتيجي والعمل وفقا لأجندات محددة أو مبادئ تنظيمية، وقالت إن "غرور دونالد كان وما زال حاجزا هشا بينه وبين العالم الحقيقي، فهو لم يضطر أبدا إلى التفاوض بمفرده بفضل قوة والده وماله".

وكانت عائلة ترامب قد سعت لمنع نشر الكتاب الذي يتوقع صدوره الأسبوع المقبل.

واتهم روبرت ترامب -وهو شقيق الرئيس- ماري بانتهاك اتفاق سري وقعته في 2001 بعدما قامت المحكمة بتسوية نزاع بشأن ملكية عقارات لفريد ترامب والد دونالد، وروبرت وفريد الابن والد ماري الذي توفي عام 1981.

وتقدم روبرت ترامب في وقت سابق بطلب إلى محكمة في كوينز بنيويورك لمنع نشر الكتاب، لكن المحكمة رفضت الطلب.