سد النهضة.. جولة تفاوض جديدة والخلافات الجوهرية مستمرة بين مصر وإثيوبيا

اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على عقد لقاءات لفرقها الفنية والقانونية اليوم بشأن سد النهضة الإثيوبي، في ظل تمسك مصر بوجود خلافات جوهرية مع إثيوبيا في المفاوضات، وتشبث أديس أبابا ببدء عملية ملء بحيرة السد دون التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة.

وذكرت وزارة الري السودانية في بيان لها الاثنين إن الدول الثلاث تواصل مفاوضاتها للتوافق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وهو الأكبر في أفريقيا، والذي يثير مخاوف كبيرة لدى القاهرة بشأن أمنها المائي.

وقال مصدر سوداني مشارك في المفاوضات للجزيرة إن الاجتماعات بين الدول الثلاث تسير ببطء، وإن الوفد السوداني المفاوض يعتقد أن مصر وإثيوبيا تحاولان كسب الوقت أكثر من الوصول لتسويات حقيقية مبنية على تنازلات.

#Sudan claims #Ethiopia has started to fill #GERD after a sudden reduction in Sudan’s July water supplies. This will only increase tensions & escalate crisis. Next couple of days will be critical for #GERD diplomacy. https://t.co/lPSvREsA3e

