دون تسميتها.. العثماني يهاجم الإمارات لمحاولتها التدخل بشؤون المغرب

هاجم رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني دولة الإمارات دون أن يسميها، مضيفا في مؤتمر لحزبه أنها "تريد أن تتدخل في شؤون المغرب الداخلية، وتمليَ عليه قراراتها".

وشدد العثماني في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحراء الذي تنظمه شبيبة حزبه أول أمس السبت على أن "هناك دولا تحسد المغرب على نجاحاته، وتحاول أن تتدخل في ملفاته وتشوش عليه وتهاجم قياداته"، قائلا إن "المغاربة وقفوا لها بالمرصاد".

وفي إشارة إلى الأزمة التي اندلعت قبل أسابيع بين الرباط وأبوظبي، قال رئيس الحكومة المغربية إن هناك حملات ظالمة ممولة من الخارج حاولت أن تشوه المغرب، مشيرا إلى أن "المواطنين تصدوا لها بعفوية بإطلاقهم حملة مضادة مع وسم "شكرا للعثماني".

خبراء: الإمارات تخوض "حربا غير أخلاقية" ضد المغرب

خبراء مغاربة قالوا إن السياسة الخارجية للرباط من ملفات عربية، أبرزها حصار قطر وحربي اليمن وليبيا، دفع "الذباب الإلكتروني" التابع للإمارات للهجوم على الحكومة ورئيسها سعد الدين العثمانيhttps://t.co/BFztrIZyej — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 1, 2020

حملة إعلامية

وكان العثماني تعرض لحملات متكررة في الأسابيع الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، كان آخرها اتهام حكومة الرباط بالفشل في مواجهة أزمة جائحة كورونا وعدم توفير احتياجات المواطنين، بلغت حد اعتبار البلاد مقبلة على مجاعة.

ونوه المسؤول المغربي إلى حرص الملك محمد السادس على استقلال قرارات المملكة أمام محاولات التدخل في شؤونها.

التمثيل الدبلوماسي

وكان مراسل الجزيرة في الرباط نقل في مارس/آذار الماضي عن مصادر مطلعة أن سفير المغرب في الإمارات محمد آيت وعلي عاد إلى المغرب، وأن القنصلين المغربيين والملحق العسكري للسفارة المغربية في أبو ظبي غادروا الإمارات، وعادوا إلى المغرب.

بالمقابل، تولى القائم بأعمال السفارة الإماراتية في الرباط بالنيابة سيف خليفة الطنيجي مهام السفير علي سالم الكعبي الذي غادر المغرب منذ أكثر من عام و٣ أشهر.

وذكرت تقارير إعلامية مغربية أن سحب السفير آيت وعلي يأتي في سياق أزمة غير مسبوقة بين المغرب والإمارات، وتوترت العلاقة بين البلدين منذ إعلان المغرب موقف الحياد الإيجابي في أزمة حصار قطر، وتباين مواقفهما الرسمية من أزمة ليبيا.