السودان.. حمدوك يقيل مدير جهاز الشرطة ونائبه

أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية بأن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك قرر اليوم الأحد إعفاء مدير عام الشرطة الفريق أول عادل بشائر من منصبه، وتعيين الفريق عز الدين الشيخ علي منصور خلفا له.

وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء أصدر كذلك قرارا بإعفاء الفريق شرطة عثمان محمد يونس من منصب نائب مدير عام الشرطة.

وكان حمدوك تعهد بأن تتخذ حكومته خلال الأسبوعين المقبلين قرارات حاسمة في مسار الثورة ستحدث تغيرات اجتماعية وسياسية.

وسبق أن طالب تجمع المهنيين السودانيين -وهو أحد أبرز مكونات الحراك الشعبي الاحتجاجي- أكثر من مرة بإقالة مدير عام الشرطة، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية.

وفي 30 يونيو/حزيران الماضي خرج آلاف المتظاهرين السودانيين في العاصمة الخرطوم ومناطق متفرقة من البلاد، للمطالبة "بتصحيح مسار الثورة"، واستكمال مطالب الثورة التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير.

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان 2019 البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018 تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، إلى جانب حكومة انتقالية.