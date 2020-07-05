وجه انتقادات لأوروبا.. أردوغان: تركيا أحبطت كافة المكائد ضدها في شرق المتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد أن بلاده أحبطت كافة ما وصفها بالمكائد والمؤامرات التي تحاك ضدها في شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته من إسطنبول عبر تقنية الفيديو كونفرانس في مراسم تشغيل محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية بولاية أوردو شمالي تركيا.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده بدأت عمليات البحث والتنقيب عن الطاقة في البحر الأسود خلال الفترة الماضية، وقال "سنواصل عمليات التنقيب عن الطاقة، ولن نتهاون مع المساس بحقوقنا المنبثقة عن القانون الدولي في هذا الخصوص".

وفي إطار علاقات بلاده مع دول الاتحاد الأوروبي -خصوصا بعد استثناء تركيا من رفع قيود السفر- قال أردوغان إن "نوايا الاتحاد الأوروبي واضحة للعيان، وذلك من خلال تفضيل الدول التي تعاني من غياب الشفافية على تركيا".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي أعلنت إعادة فتح حدودها اعتبارا من مطلع يوليو/تموز الحالي للقادمين من 15 دولة اعتبرت أن وضع وباء كورونا فيها "جيد"، واستثنى قرار إعادة فتح الحدود الأوروبية تركيا.

وفي سياق آخر، قال الرئيس التركي إن بلاده رفعت إنتاج الطاقة الكهربائية عبر المصادر المحلية والمتجددة إلى 66% من إجمالي الإنتاج خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، مشيرا إلى أن تركيا ستفتح أول مصنع محلي للألواح الشمسية المتكاملة خلال أغسطس/آب المقبل.

وأضاف أردوغان أن بلاده أكدت عزمها على تحقيق أهداف 2023 عبر مواصلة استثماراتها إلى جانب الخدمات الصحية خلال فترة تفشي وباء كورونا.