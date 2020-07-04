واشنطن قالت إنها لدعم "محيط هندي هادئ حر ومفتوح".. مناورات أميركية في بحر جنوب الصين

قالت البحرية الأميركية إن حاملتي الطائرات رونالد ريغان ونيمتز تقومان بعمليات وتدريبات في بحر جنوب الصين، لدعم ما وصفته بوجود محيط هندي هادئ حر ومفتوح.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن الأدميرال جورج ويكوف قائد المجموعة القتالية التي تضم الحاملة رونالد ريغان قوله إن "الهدف هو إعطاء إشارة واضحة لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها بالتزامها بأمن واستقرار المنطقة". وأضاف أن هذه التدريبات ليست ردا على التدريبات التي تجريها الصين.

وكانت الصين قد أعلنت الأسبوع الماضي أن لديها تدريبات مقررة تستمر 5 أيام ابتداء من 1 يوليو/تموز قرب جزر باراسيل التي تطالب كل من الصين وفيتنام بالسيادة عليها.

وانتقدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تلك التدريبات، وقالت إنها تعطي نتائج عكسية لجهود تخفيف التوترات والحفاظ على الاستقرار، على حد وصفها.