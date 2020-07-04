طائرات من دمشق والقاهرة والإمارات لدعم حفتر في ليبيا

كشف حساب متخصص في رصد حركة الطائرات والقواعد الحربية حول العالم عن وصول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي إلى مطار بنغازي.

كما أظهر الحساب حركة نشطة لطائرات خاصة من مطار القاهرة إلى مطار حَباطة العسكري على الحدود بين مصر وليبيا.

وقال الحساب الذي يحمل اسم غرجون (Gerjon) إنه تمت زيادة عدد مرابض الطائرات الحربية في مطار حَباطة خلال الفترة من 2019 وحتى النصف الأول من العام الجاري.

من جهة ثانية، أظهر الحساب إقلاع طائرتين من قاعدة سويحان الجوية في الإمارات، وهبوطَهما في قاعدة سيدي براني على الحدود المصرية الليبية.

وبحسب الموقع فإنه تم إخفاء هوية الطائرتين بوضع علم كازاخستان على إحداهما، وعلم أوكرانيا على الطائرة الأخرى.

والجمعة، كشفت قوات حكومة الوفاق عن تمكّن قواتها البحرية، خلال فترة الهجوم على طرابس، من ضبط إحدى السفن الإماراتية وهي تزوّد طائرات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالوقود.

ونددت الحكومة الليبية أكثر من مرة بما قالت إنه دعم عسكري تقدّمه الإمارات لقوات حفتر خلال هجومها على العاصمة طرابلس، الذي بدأ يوم 4 أبريل/نيسان 2019.