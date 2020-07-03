في الذكرى السابعة للانقلاب العسكري.. أين المعارضة المصرية وما سر إخفاقها؟

قبل 7 سنوات كانت مصر تموج بحراك سياسي واسع بين السلطة والمعارضة، لكنه انتهى بانقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013، بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، ليشتعل الحراك مرة أخرى لكن مع تبادل الأدوار، حيث باتت السلطة السابقة معارضة ثورية تسعى لإسقاط الانقلاب العسكري الذي أجلس السيسي على مقعد الرئاسة.

لكن بعد 7 سنوات، خفت صوت المعارضة -السياسية منها والثورية- وسيطر الصوت الواحد على المشهد المصري، رغم مرور مصر بأزمات عديدة كانت كفيلة بإشعال الحراك السياسي مجددا، وعلى رأسها أزمة سد النهضة الإثيوبي.

تقزم دور المعارضة المصرية يرجعه البعض إلى القبضة الأمنية المشددة والتنكيل المستمر وسط صمت دولي، لكن آخرين يرون أن السبب -أو جزء منه على الأقل- يعود إلى المعارضة ذاتها، بسبب عدم امتلاكها مشروعا حقيقيا يتبنى خطوات عملية لإسقاط الانقلاب، فضلا عن التناحر بين مكوناتها المتنوعة، والخلافات الحادة والانشقاقات بين أبناء الفصيل الواحد.

نجاحات وإخفاقات

في هذا السياق، يرى إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن تراجع دور المعارضة داخل مصر يعود إلى القبضة الأمنية والاعتقالات التي طالت الجميع، ووصلت حتى إلى رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، لمجرد إعلانه الترشح للرئاسة، فضلا عن غيره من الرموز الوطنية.

وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر منير أن أداء المعارضة المصرية في الخارج أقل من المتوسط، ولا توجد رؤية توحد الجهود، ولم تقدم إشارة للنظام تؤكد له أن لديها رؤية واحدة معتبرة على المستويين المحلي والدولي، مشددا على أن الشهور القادمة تحتاج إلى تغيير في أداء المعارضة، وهو ما يترجاه ويأمله.

بدوره، أكد المرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور أن المعارضة المصرية تدفع ثمنا باهظا لموقفها المناهض للنظام الحالي، مضيفا "كل من عارض هذا النظام على أرض مصر، تعرض للاعتقال، وأصبح هناك ثمن دفعه آلاف المعارضين على خلفية موقفهم السياسي".

وفي حديثه للجزيرة نت، قال نور إن "المعارضة مرت بمراحل مختلفة خلال السنوات الماضية ولم يحالفها التوفيق، لكنها حققت نقاطا كثيرة في مسيرة استرداد الديمقراطية، وكشف حقيقة ما يحدث، وما تتعرض له مصر من مؤامرة من خلال هذا النظام".

وشدد على أن المعارضة لعبت دورا كبيرا في خلخلة وزعزعة شرعية حكم السيسي التي يسعى لاكتسابها، من خلال دعم إقليمي ودولي متأمر على ثورات الربيع العربي.

من جهتها، اعتبرت مها عزام -وهي رئيسة كيان معارض يحمل اسم المجلس الثوري المصري- أن نظام السيسي ليست له أي شرعية، لأنه أتى على ظهر دبابة ليطيح برئيس شرعي للبلاد، مشيرة إلى أن مصر في السنوات الماضية شهدت ازديادا في أعداد المعارضين للنظام داخليا وخارجيا.

وفي حديثها للجزيرة نت، أوضحت مها أن المعارضة ساهمت بشكل كبير في إبقاء القضية المصرية حية، وعملت على فضح جرائم النظام عالميا عن طريق صناع القرار أو منظمات المجتمع المدني، مشددة على أن دور المعارضة في الخارج سيستمر في التطور ويتطلب المزيد من العزيمة والصبر وتنظيم الصفوف.

أخطاء وإضاعة الفرص

ويرى عضو المكتب السياسي لحركة شباب "6 إبريل" خالد إسماعيل أن المعارضة ارتكبت خلال السنوات الماضية العديد من الأخطاء التي ساعدت في تثبيت أركان نظام السيسي، منها الانقسام والتشرذم بين فصائل المعارضة، مشددا على أن الاتهامات المتبادلة ما زالت حاضرة في كل مناسبة أو ذكرى، كما اقتصرت دعوات التلاحم الوطني على بيانات فقط تخرج كل عام تدعو للاصطفاف.

وفي حديثه للجزيرة نت، أشار إسماعيل إلى أن المعارضة تحولت لرد فعل للنظام الذي يملك ما لا تملكه المعارضة من أذرع أمنية وإعلامية، مما جعل المعركة غير متكافئة بين الطرفين، مطالبا المعارضة بالبدء في المحاسبة الحقيقية والاعتذار عن الأخطاء السابقة، واتخاذ خطوات أكثر تجاه بعضها بعضا، وأن يقدم الجميع التنازلات من أجل مصلحة الوطن.

تقاعس وانقسامات

بدوره، اتهم أستاذ العلوم السياسية سيف عبد الفتاح المعارضة المصرية بالتقاعس عن القيام بأدوارها الحقيقية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنها مارست عملا تقليديا ولم تقم بالأدوار التي كان يجب القيام بها، مرجعا السبب لتكوينات هذه المعارضة والانقسامات التي طالتها، وعدم قدرتها على مواجهة النظام في كافة الساحات العالمية والإقليمية.

وفي حديثه للجزيرة نت، استنكر عبد الفتاح فشل المعارضة في استثمار الفرص التي تأتيها، ضاربا المثل بواقعة وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي عندما سقط مغشيا عليه في قاعة المحكمة، كذلك تفريط النظام في أرض مصر ومواردها الطبيعية، وتباطؤ المعارضة في إحداث أي تحرك دولي، مشيرا إلى أن المعارضة تجيد فقط إصدار البيانات وإقامة الاحتفالات.

فشل أم إفشال؟

من ناحيته، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عصام عبد الشافي إن المعارضة المصرية في الخارج لم تفرز كوادر ورموزا سياسية جديدة أو إعلامية قادرة على التعاطي مع المشهد، ولذلك تعثرت لأنها دارت حول نفس الأشخاص والمؤسسات.

وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح عبد الشافي أن الخلافات الداخلية التي نشبت بين صفوف المعارضين كانت أكبر من الخلافات التي بين المعارضة والنظام، مما أحدث المزيد من تراجع الدور والاهتمام بالشأن الداخلي بدلا من مواجهة النظام في مصر.

وأكد أن المعارضة خلال السنوات الماضية لم تطور مشروعا سياسيا واضحا ومحددا كبديل للنظام العسكري الحاكم، وعدم وجود رؤية إستراتيجية للتعامل مع هذا النظام، مضيفا أن هذا لم يتحقق لأن المعارضة تفتقر لأبسط أمور العمل الجماعي وهي الإرادة والإدارة المشتركة والبناء على الإمكانيات والخبرات، وإنما تعمل على أسلوب رد الفعل، ويتم استهلاكها في معارك وهمية داخل صفوف المعارضة أو بينها وبين النظام.

من جانبه يرى محمد سودان أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أن المعارضة بدأت جيدة حين كانت تحت مظلة تحالف دعم الشرعية.

وأضاف سودان "لكن تمكن العسكر من بث الفرقة بينهم، وأصبحت المعارضة منذ سنوات في حالة سكون ومشاجرات داخلية مزقت هيكلها، مما أعطى فرصة كبيرة للنظام للتحكم في أطياف الشعب وجعله لا يفكر إلا في لقمة العيش، وتوفير احتياجاته الأساسية".