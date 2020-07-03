مكلفة بأعمال تخريبية ضد المقاومة.. تفكيك خلية يوجهها الاحتلال في غزة

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة تفكيك خلية توجهها مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، وأوضحت أن أفراد الخلية ضُبطوا وهم ينفذون عملا تخريبيا كان يستهدف عناصر المقاومة الفلسطينية.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن الأجهزة الأمنية اكتشفت تحركات مشبوهة لعدد من الأشخاص خلال الأيام الماضية، وباشرت تحقيقات مكثفة وعمليات تعقب أفضت إلى اعتقالهم بعد عملية أمنية استمرت عدة أيام.

وأضاف البيان أن عناصر الخلية كانوا بصدد تنفيذ أعمال تخريبية أخرى مماثلة خلال الأيام القادمة بمتابعة مباشرة من ضباط الاحتلال الإسرائيلي، كما تمت مصادرة معدات تقنية ومبالغ مالية تلقاها عناصر الخلية من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال البيان إن وزارة الداخلية في قطاع غزة ستستكمل التحقيقات مع أفراد هذه الخلية ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.