قصفوا مطارا وقاعدة جوية.. الحوثيون يستهدفون السعودية بطائرات مسيرة

أعلنت جماعة الحوثي اليوم استهداف مطار وقاعدة جوية في الحد الجنوبي من السعودية بعدة طائرات مسيرة، في حين قال التحالف السعودي الإماراتي إنه دمر 4 طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها الجماعة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع -في بيان مقتضب- إن "سلاح الجو تمكن من تنفيذ عملية واسعة ظهر اليوم باتجاه خميس مشيط ونجران، بعدد كبير من طائرات (قاصف2 كيه) المسيرة".

وأضاف أنه تم "استهداف غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران، ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهدافا عسكرية أخرى، وقد أصابت أهدافها بدقة عالية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون، مضيفا -في بيان- أن طائرات تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية، دون ذكر موقع التدمير.

واستأنفت مقاتلات التحالف السعودي الإماراتي الأربعاء الماضي غارات عنيفة على مناطق بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ نحو 6 سنوات.

وفي الأسبوع الماضي، أطلق الحوثيون صواريخ وصلت إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول هجوم من نوعه منذ انقضاء أمد هدنة استمرت 6 أسابيع بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أواخر مايو/أيار الماضي؛ وقال التحالف إنه تصدى للهجوم.