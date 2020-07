ديسالين: اتفاقية 2015 أقرت تزامن ملء سد النهضة مع تشييده والقاهرة تعلم

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين أن اتفاقية إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة التي وقعت عام 2015 نصت على أن الملء الأول للسد سيكون بالتوازي مع التشييد، وأن مصر أبرمت الاتفاقية وهي تعلم ذلك.

وقال ديسالين في مقابلة مع الجزيرة تبث لاحقا إن الاتفاقية كانت أول إطار تعاوني يجمع دول شرق حوض النيل، خصوصا مع وجود أزمة ثقة تاريخية بين مصر وإثيوبيا.

وأضاف أنه لم تكن هناك أي اتفاقيات بين دول المصب ودول المنبع، لكن بعد أن أصبح السد واقعا ملموسا، وبدأت تطفو على السطح تباينات في الآراء، كان من الضروري التوصل إلى تفاهمات، لا سيما مع وجود أزمة ثقة تاريخية بين مصر وإثيوبيا.

وأوضح أنه من هذا المنطلق جاءت مبادرة اتفاقية إعلان المبادئ، التي وقعت وسد النهضة في طور الإنشاء، مشيرا إلى أن الاتفاقية أكدت أن الملء الأول للسد سيكون بالتوازي مع التشييد.

Amazing images taken today (28/7) as the Grand Ethiopian Renaissance Dam spillway flows. That's a lot of water! 📸 @Maxar #GERD pic.twitter.com/9obbGEN4X1

— Benjamin Strick (@BenDoBrown) July 28, 2020