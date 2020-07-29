اعتقال صحفي بتهمة سب مرتضى منصور.. ومواقع التواصل: ماذا عن الخلوق؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر حالة من الغضب بعد اختفاء مذيع وصحفي رياضي من أمام منزله، قبل أن يظهر بعد ساعات في قسم شرطة بتهمة سب وقذف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وتساءل مغردون عن عدم تحرك السلطات ضد منصور المعروف بسبه وقذفه الجميع، حسب وصفهم.

وذكرت صحف محلية أن شرطة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة ألقت القبض على الإعلامي الرياضي أحمد سعيد مساء أمس الثلاثاء من أمام منزله، بناء على بلاغات وأحكام صادرة ضده بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.

وتصدرت وسوم (#فين_احمد_سعيد) و(#احمد_سعيد) مواقع التواصل، حيث طالب مغردون السلطات المصرية في بداية الأمر بالكشف عن مصير الإعلامي الرياضي، وبعد ظهوره طالبوا بالإفراج عنه.

وكانت الصفحة الرسمية للإعلامي أحمد سعيد بثت مقطع فيديو لأحد أنصاره من أمام قسم الشرطة، يقول فيه إن المسؤولين أنكروا وجوده في القسم، قبل أن يتم تأكيد أنه متواجد داخل القسم، وسيطعن في أحكام غيابية صادرة بحقه بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.

وفي مداخلة عبر مواقع التواصل مع الصحفي الرياضي عبد الناصر زيدان، اتهمت زوجة أحمد سعيد مدير أمن الجيزة بالتواطؤ مع مرتضى منصور، حيث كان يجلس معه قبل أيام من القبض على زوجها.

وقال نشطاء إن القبض على أحمد سعيد أمس هدفه استغلال عطلة عيد الأضحى المبارك في النيابة والمحاكم المصرية، لحجزه طيلة أيام العيد تنكيلا به.

ويبدو أن هذا ما حدث بالفعل، حيث نشرت حسابات مهتمة بمتابعة الأخبار الرياضية أن التحقيق مع سعيد تم تأجيله بسبب عطلة العيد، وتم حجزه لمدة أسبوع.

زوجة احمد سعيد تتهم مدير امن الجيزة بتواطي مع مرتضي منصور ضد زوجها !!!! pic.twitter.com/JzXwWbWNLN — Dr/ Roga EL Sawy🏹🇦🇹 (@Elsawy_JFT20) July 29, 2020

اللى هأقوله ده تحليل وليس معلومات .. أحمد سعيد مقدم ضده بلاغات كتير جدآ وبالتأكيد صدرت ضده أحكام . فى العادى لا تقوم أجهزة الأمن بتنفيذ الأحكام الغيابيه بمأموريات خاصه . من قبض على أحمد سعيد بتلك الطريقه هدفه الوحيد إستغلال إجازة العيد فى النيابات لحجزه طيلة أيام العيد تنكيلآ به pic.twitter.com/JUgCefKleA — RAFIK RASHAD (@RAFIKRASHAD) July 28, 2020

#فين_احمد_سعيد الإختفاء سببه يعدى اليوم وغدا وقفة وبعدها العيد واجازة العيد الهدف إذلال احمد سعيد وطبعا المختل الناقص الزلنطحى عاوز أحمد سعيد يعتذر وساعتها هو هايساعده يطلع ويقول اعتذر وباس إيدى ويوجه رسالة لكل الناس _رسالة_ تهديد وخوف والمؤكد أحمد سعيد راجل وهايذل المختل ! — محمود أبو ماضي (@Mahmoud02833941) July 29, 2020

تاجيل التحقيق مع احمد سعيد لبعد اجازة العيد واستمرار حبسة لمدة اسبوع بتهمة سب وقذف مرتصي منصور pic.twitter.com/ZBSSPfxyah — Nile Sport (@NileSport1) July 29, 2020

مطلوب تغيير فى التشريعات …

مطلوب تغيير القوانين اللى تخلى اى شخص يرفع اكثر من قضيه على شخص واحد فى محاكم واماكن مختلفه …

مطلوب تشريعات وقوانين تحترم الشخصيه المصريه …

ارحمونا يرحمكم الله #فين_احمد_سعيد pic.twitter.com/fjDgbbRX6l — ماجد كامل (@Magedkamel_61) July 29, 2020

وسخر مغردون من سرعة السلطات المصرية في القبض على أحمد سعيد بتهمة السب والقذف، في حين تمتلئ مواقع التواصل بسباب مرتضى منصور وقذفه العديد من الشخصيات العامة والرياضية في مصر على مدار سنوات، من دون أن يتعرض للمحاسبة، لدرجة أن كثيرا من معارضيه دأبوا على وصفه بالخلوق كنوع من السخرية.

وانتقد آخرون رفض مجلس النواب المصري رفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور، وهو ما يمنع الجهات القضائية من التحقيق معه في العديد من قضايا السب والقذف والتشهير.

وقارن بعضهم بين سرعة تنفيذ الأحكام الغيابية بحق إعلامي رياضي، وصمت السلطات عن تنفيذ حكم قضائي نهائي منذ سنوات بإسقاط عضوية أحمد نجل مرتضى منصور في مجلس النواب، لصالح الكاتب والباحث السياسي عمرو الشوبكي، الذي لم يتمكن من دخول البرلمان رغم الحكم القضائي.

اولا مفيش حد له مصلحة فى اختفاء احمد سعيد الا واحد ومصر كلها عارفاه .ودى كارثة لان ناس كتير بتسانده واذا لم تتدخل الدولة فكل واحد بينقد الشخص دا هيكون زى أحمد سعيد اما مخطوف أو مقتول.

#فين_احمد_سعيد pic.twitter.com/DyD02wPkZv — 🇪🇬Marwa Elsherief🦅❤ (@marwaelshrieef1) July 28, 2020

أحمد سعيد تم القبض علية فى قضيتين بتهمة سب وقذف الخلوق مرتضى منصور 😏

أوعى تضحك

مرتضى على مدار سنين طويلة من السب والقذف لخلق الله بدون مبرر وسب بالامهات والاباء واخرها وصف البلد بمفيهاش راجل

وكم من قضايا رفعت ضده

لم يتم التحقيق معه او حتى أستدعائه

وعجبى ع القانون

#فين_احمد_سعيد — Tamer Eid (@ead_tamer) July 29, 2020

يعني الدوله بتحاسب الناس اللي بترد ع مرتضي وسايبن مرضي اللي بيغلط ف رموز الدوله بيفكرني بالحكومه اللي مش بتحاسب اللي بيتاجروا في المخدرات وهما عارفين مكانهم لكن لو شافوا واحد بيشتري مخدرات بيمسكوا #فين_احمد_سعيد — Ali Arafa (@AliArfa64580216) July 29, 2020

للدرجاى خايفين من مرتضى وبتنفذه التعليمات يعنى ايه يبقى داخل القسم وتنكره وجوده للدرجادى مرتضى بالقوه دى اللى تخلى قسم شرطه تابع لوزاره الداخليه يعمل كده #فين_احمد_سعيد #مرتضى_يهدد_بالفوضى https://t.co/3F8Chnh6TQ — Mahmoud Darwish (@Mahmoud85744115) July 29, 2020

احمد سعيد لا يعنيني واتذكر له موقفه في ازمة الثري عربي

لكن موضوع تنفيذ حكم ابتدائي صادر من محكمة طنطا من خلال قسم العجوزة استوقفني

هل نحن بصدد تنفيذ احكام على كل المجرمين في اي مكان بمصر اتمنى على جانب أخر

اين العليا للاعلام من كلام فاروق جعفر ولا مش اختصاصكم احاديث قناة الزمالك pic.twitter.com/2CSWWYWkGF — Hossam Omran (@hossam_omran590) July 29, 2020

كنت بتكلم مع شخصية كبيرة،قالي لو اضمن مناظرة مرتضى منصور، والكلمة الي اقولها اتحاسب عليها،والكلمة الي يقولها يتحاسب عليها، كان الوضع هيبقى مختلف، انما انا اتكلم اتحبس، وهو يشتم الي خلفوني ولا يجراله حاجة، يبقى عملنا ايه.

احمد سعيد،ربنا يرجعه بالسلامة،ويحمي كل واحد قرر يخلص ضميره — Khaled Eletriby (@KhaledEletriby2) July 29, 2020

وفي السياق ذاته، طالب مغردون نقابة الصحفيين والنقيب ضياء رشوان بالتدخل وحماية أحمد سعيد بوصفه صحفيا يجب أن يتمتع بحماية النقابة، خاصة أن القضايا المتهم فيها تدخل في نطاق عمله الصحفي والإعلامي.

كما طالب آخرون نادي الأهلي بالوقوف مع سعيد، خاصة أنه معروف بدفاعه المستمر عن الأهلي في مواجهة مرتضى منصور.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مواقع التواصل والإعلام الرياضي جدلا بسبب تداول مقطع فيديو لمرتضى منصور يسب فيه رئيس النادي الأهلي محمود خطيب، ولاعب الأهلي محمود كهربا، مضيفا "البلد مفهاش راجل"، لكن منصور قال إن الفيديو مفبرك، متوعدا بمقاضاة من يقف وراءه.

كما شهدت مواقع التواصل جدلا بين أنصار الأهلي والزمالك حول أحقية كل طرف في لقب نادي القرن، وهو اللقب الذي حصل عليه الأهلي رسميا قبل سنوات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لكن الزمالك يقول إنه الأحق باللقب بسبب ما يصفها "بمعايير التقييم الخاطئة" التي اعتمد عليها الاتحاد الأفريقي.

لما صحفى نقابى يتختطف من أمام بيته وهناك تهديدات بالقتل والخطف من قبل يبقى نقابة الصحفيين أ. ضياء رشوان النقيب يتوجهوا فورا لمعالى رئيس الوزراء ووزير الداخليه لمعرفة من المتسبب وأعادته لأسرته #فين_احمد_سعيد — د، حاتم الكاشف (@HwBefwqyPfsw1H8) July 29, 2020

انا زملكاوى وبفتخر بانتمائي للكيان دا وانا مع احمد سعيد مش علشان وجود مرتضي فى خصم الموضوع لا بالعكس ولا لكرهي لكائن مرتضي لا برضو بس لانى بجد اول مره اشوف حد بيهاجم بدلائل ومستندات وبدون خوف للكائن الغريب دا .#فين_احمد_سعيد pic.twitter.com/MURe9Aeawq — Mentally advanced (@shivabpm) July 29, 2020

" براڤو يا دوله أكثري مما يكرهوكم "….

القبض علي " أحمد سعيد" لوجود قضيتين عليه و كام قضيه علي " البلطجي" و لا حياه لم تنادي هل لإرضاءه تعادوا شعب ؟ أي تفكير هذا الذي ترونه و لماذا إلي الأن لم يتدخل الرئيس و هل ظلم البشر من سمات هذا العصر ؟ أستقيموا و فوقوا قبل فوات الأوان.. — Dr.Mohamed Khawassek (@DKhawassek) July 29, 2020