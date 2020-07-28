من المواطن "الأسد" إلى استبعاد الخيار العسكري.. هكذا طمأن السيسي المصريين على سد النهضة

مع تأزم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وتزايد قلق المصريين على مياه النيل ومستقبل بلادهم حاول الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأنة المصريين وتبديد قلقهم، مستخدما مصطلحات شعبية مثل "لا أحد يستطيع أخذ أكل الأسد"، ومشيرا إلى الاهتمام بتبطين الترع والمصارف توفيرا للمياه.

لكن يبدو أن قلق المصريين في تزايد، خصوصا مع عدم طرح السيسي رؤية واضحة للتعامل مع الأزمة، والاكتفاء بالتأكيد على استمرار التفاوض، مع التأكيد على استبعاد الخيار العسكري الذي كان يروج له محسوبون على النظام في مواقع التواصل ووسائل الإعلام، وهو ما انتقده السيسي أيضا باعتباره يضر السياسة المصرية في أزمة سد النهضة.

وخلال افتتاح مصنع للغزل والنسيج اليوم الثلاثاء، أعرب السيسي عن تفهمه قلق المصريين المشروع من أزمة سد النهضة، لكنه طمأنهم بسبب عدالة القضية، وطالبهم بالمزيد من العمل كلما زاد القلق، مضيفا "لا أحد يستطيع أن يأخذ أكل الأسد، والأسد ليس بالكلام، كل واحد في موقعه يكون أسدا صغيرا، كلنا نكون أسدا كبيرا قويا، وهكذا لن يستطيع أحد أن يجور على حقوقنا في الحياة وليس في المياه فقط".

ورفض السيسي التهديد بالعمل العسكري، منتقدا حديث وسائل الإعلام المصرية عن عمل عسكري بخصوص سد النهضة، مؤكدا أن مصر في معركة حقيقية هي معركة التفاوض التي ستطول، لكن في النهاية لن توقع مصر على أي شيء ضد مصالحها.

وأضاف أن مصلحة مصر هي أن تستفيد كل الدول من نهر النيل، وأن يتم تقسيم الأضرار على الجميع لا على طرف واحد، متابعا "يجب أن يكون ذلك هو توجهنا الإعلامي، وليس الحديث عن عمل عسكري، لأن الخير يأتي من هناك".

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة تأكيدات من مؤيدي السيسي على استعداد النظام للتعامل عسكريا مع أزمة سد النهضة في حال فشل المفاوضات، مؤكدين أن صفقات الأسلحة التي حصلت عليها مصر مؤخرا وانتقدها البعض ستكون هي بطل معركة سد النهضة، مثل حاملة المروحيات "ميسترال" والطائرات الحربية "رافال"، فضلا عن تجديد القاعدة البحرية البرية في برنيس أقصى جنوب البلاد.

الهروب إلى الداخل

ورغم محاولات الطمأنة فإن السيسي لم يقدم حلولا للتعامل مع تأزم المفاوضات، لكنه حوّل الحديث إلى الداخل المصري بشأن ضرورة تعظيم الاستفادة من المياه عبر محطات معالجة مياه الصرف، وتقليل إهدار المياه في الزراعة عبر اعتماد طرق الري الحديثة وتبطين الترع والمصارف.

وتحدث عن خطة الحكومة لمواجهة أزمة المياه بسبب الزيادة السكانية المتوقعة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة في المياه حتى عام 2037 تبلغ أكثر من تريليون جنيه (الدولار نحو 16 جنيها).

وأكد السيسي أن مواجهة التحديات تأتي بـ"الإجماع والكتلة الشعبية الواعية الفاهمة المستفزة لصالح بلدها، الحريصة على أمنها واستقرارها"، مؤكدا أن الأمن والاستقرار لا يعنيان فقط جيشا يحارب أو شرطة، بل أيضا مشاركة الشباب في منع الناس من إلقاء المخلفات في الترع والمصارف".

وشهدت مصر مؤخرا حملة حكومية لترشيد استهلاك المياه وتغليظ العقوبة على المسرفين، وهو ما اعتبره البعض دليلا على تأزم مفاوضات سد النهضة، وعدم امتلاك الحكومة المصرية حلولا بديلة.

🌇 #مشاريع_مصر🇪🇬|

الرئيس السيسي : قلق المصريين بشأن #سد_النهضة مشروع ولن نفرط في حقنا في المياه، ونحن في معركة تفاوض ويجب أن نكون أقوياء للحفاظ على حقوقنا، ليس بالتهديد ولكن بالعمل، ونعمل بالتوازي في مشروعات لتوفير المياة من أجل التوسعات المستقبلية ومجابهة الزيادة السكانية". pic.twitter.com/ctQ7N33w79 — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) July 28, 2020

تزايد القلق

حديث السيسي قابله كالعادة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين المؤيدين والمعارضين، فبينما ذهب المؤيدون إلى الإشادة والدعم اعتبره معارضون بمثابة إعلان فشل وإفلاس، وقارن بعضهم بين تهديدات السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا وحرصه على استمرار المفاوضات دون سقف مع إثيوبيا.

الاسد محدش بياكل حقه وستحل ازمه سد النضه بالتفاوض

ليبا لابد من تدخل عسكرى لحلها

الاولى مساله امن قومى ونهدام لمقوله النيل حياه

والتانيه لان تركيا اتدخلت هناك

لا كلام يقال بعد كل ما قيل#سد_النهضه — Mentally advanced (@shivabpm) July 28, 2020

لكل من كان ينتظر من السيسي تدمير سد النهضة الإثيوبي اليوم صرح بأن من حق إثيوبيا بناء السد وتوليد الكهرباء بكل حب وود خلاص فهمتم رسالة قائد الانقلاب رحم الله الشهيد محمد مرسي الذي قال إن نقصت مياه النيل قطرة فدماؤنا هي البديل — عبد الله سعيد ABDELLAH SAID (@ABDELLAH13SAID) July 28, 2020

رساله الى سياده الرئيس عبدالفتاح السيسي

حضرتك قبل كده اتصورت مع ابي احمد وطمنتنا و بعدها خليته يحلف وطمنتنا ودلوقتى بطمنا على اساس ايه عاوز افهم انت للاسف فى قضيه سد النهضه معملتش الانجاز او بمعنى ادق مسار تصحيح الخطا اللى حصل من سيادتك وشكرا #سد_النهضه — Mentally advanced (@shivabpm) July 28, 2020

رد القياده المصريه على فشل مفاوضات سد النهضة سرت خط أحمر — Omar (@Omar07557791) July 28, 2020

السيسي يضع حدا لكل من كان يعول على الحل العسكري وتدخل الجيش لحل قضية #سد_النهضة أن التفاوض بشأن ذلك لن يتعدى المفاوضات السياسية فقط نقطة ومن أول السطر، وفِي الآخر بيقلك "الأسد محدش ياكل أكله .. ومحدش يقدر يجور علينا"

فعلا صدق من قال أقرع ونزهي!!#سد_النهضة — د. حسام فوزي جبر (@hfg5555) July 28, 2020

ماذا اقول واما اقول وبأي حق اقول احنا اللى اعطاناهم الفرصة تحية للاسد اللى مضي وحلف رئيس وزراء اثيوبيا البطل الجسور #سد_النهضه — The sweet heart (@Theswee28354430) July 28, 2020

أسد علي الغلابه المسالمين اللي معاهمش سلاح يدافعوا بيه علي نفسهم !!! وقطه مقطقه في مفاوضات #سد_النهضه وكلب بلدي بيهوهو علي الفاضي في #ليبيا — نحـــــــــــــــلة (@2_bee22) July 28, 2020

#سد_النهضة الجيش يفرد البلد في ٦ ساعات

اللي يقرب منها اشيلة من علي وش الارض

الكلام دة للشعب مش للاعداء

انت كمان خايف من الاعلام الكداب حتي لو بيهنطش

الله يرحم لقاء اتذاع ع الهواء للسخرية

الجهل يعمل اكتر من كدة — وماكناعنالخلق غافلين (@mohamedouda50) July 28, 2020

في تصريحات للبلحه بشأن سد النهضه! ماحدش يطلع من الإعلام يهدد بضرب سد النهضه ان معركه التفاوض بشأن سد النهضه سوف ستطول ويحذر الاعلام من التهديد بشأن سد النهضه لا استغرب تصريحاتك وانت مطبع معاهم لكي تعطش مصر #عميل — ام سلمي (@salsmsalamsalam) July 28, 2020

شكر السيسي على صراحته ليس هناك الخيار العسكري #سد_النهضة عشان اللجان والمعيز زي شريف صيرافي قنديل غيرهم ما يصدعوش دماغنا بي رافال ميسترال بي قواعد العسكرية في إريتريا كلام يسكت معيز يوتوب معيز القنوات جهاز سامسونج يتكفل بي اخبارهم — Jalal (@Jalal51934879) July 28, 2020