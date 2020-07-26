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الكويت.. التحفظ على أموال 10 من مشاهير التواصل الاجتماعي ومنعهم من السفر

الكويت معروفة بكثرة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي فيها (رويترز)
الكويت معروفة بكثرة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي فيها (رويترز)
26/7/2020

قالت وسائل إعلام محلية إن النائب العام الكويتي أصدر قرارا بالتحفظ على أموال 10 على الأقل من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، ومنعهم من السفر.

وأفادت صحيفتا القبس والأنباء أن قرار النيابة جاء بعد بلاغ من وحدة التحريات المالية ضد هؤلاء المشاهير، بسبب تضخم حساباتهم المصرفية، مما يثير شبهة غسل الأموال.

ونشرت القبس أسماء المشاهير المعنيين، وقالت إن القرار المنتظر بحقهم بعد ذلك هو ضبطهم وإحضارهم.

يذكر أن الكويت تأتي في المرتبة الأولى خليجيا في عدد الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من المواطنين أو المقيمين على أرضها.

وبحسب إحصائية سابقة نشرتها صحيفة القبس، فإن هناك 3 ملايين مستخدم لموقع فيسبوك في البلاد، و1.8 مليون مستخدم لموقع إنستغرام، إضافة إلى 1.68 مليون مستخدم لموقع تويتر.

المصدر : الصحافة الكويتية

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