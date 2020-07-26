الصومال.. الرئيس يكلّف مهدي جوليد لرئاسة حكومة تصريف أعمال

عيّن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو نائب رئيس الوزراء مهدي خضر جوليد رئيسا لحكومة تصريف الأعمال خلفا لحسن علي خيري الذي فقدت حكومته ثقة البرلمان.

وأفاد بيان للرئاسة الصومالية، بأن جوليد سيتولى حكومة تصريف الأعمال حتى يعين الرئيس شخصية جديدة تخلف خيري في رئاسة الحكومة خلال 30 يوما وفقا للدستور.

وبحسب البيان، فإن تعيين رئيس لحكومة تصريف الأعمال يأتي في إطار تعزيز أعمال الحكومة وتفادي حدوث فراغ حكومي لحين تعيين رئيس وزراء جديد.

وكان البرلمان الصومالي أعلن في وقت سابق سحب الثقة من رئيس الوزراء خيري وحكومته، بموافقة 170 نائبا مقابل رفض ٨ نواب.

ودعا رئيس الجمعية الوطنية السبت النواب إلى التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء، في وقت كان مقررا أن يواصلوا أشغالهم حول تنظيم الانتخابات العامة المقبلة في 2021.

وعقب التصويت قال رئيس البرلمان إنه "يجب على رئيس حكومة الصومال الفدرالية، وفق ما ينص الدستور، تسمية رئيس وزراء وحكومة تمهد الطريق لإجراء اقتراع عام في الموعد المحدد".

تبرير وأهداف

من بين الأسباب التي برر بها رئيس الجمعية الوطنية إزاحة رئيس الوزراء هي "فشل الحكومة في صياغة خطة واضحة تمهد الطريق لانتخابات عبر الاقتراع العام في 2021".

ولا تسيطر الحكومة المركزية التي يرأسها فرماجو على كامل الأراضي الصومالية، وهي تواجه تمردا من قبل جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويهدف الصومال إلى تنظيم انتخابات عبر الاقتراع العام بداية 2021، وهو تحد بالنظر إلى الأوضاع الأمنية المتردية.

وتبنت البلاد في 2016 نظام انتخابات غير مباشر يشارك فيه نحو 14 ألف مندوب قبلي لاختيار النواب. ونظمت آخر انتخابات ديمقراطية حقيقية في الصومال قبل نحو نصف قرن، في عام 1969.

تعيين وخلافات

وعيّن خيري (52 عاما) نهاية شباط/فبراير 2017 من قبل الرئيس الصومالي.

واحتدم الخلاف بين خيري وفرماجو حول ما إذا كانت الانتخابات العامة المقررة في فبراير/شباط المقبل ستجرى في موعدها، حيث كان رئيس الوزراء يصر على المضي قدما في إجرائها في حين كان الرئيس يفضل تأجيلها.

كما وجه حلفاء الرئيس اتهامات لخيري بالإخفاق في التعامل مع الملف الأمني في البلاد.

يذكر أن هناك تباينات في وجهات النظر بشأن النموذج الانتخابي الملائم في الفترة الحالية، حيث يؤيد رئيس البرلمان الانتخاب المباشر، بينما يفضل رئيس الوزراء الانتخابات غير المباشرة.