السعودية: 10 آلاف ريال عقوبة دخول المشاعر دون ترخيص

غرّم الأمن العام السعودي 16 شخصا 160 ألف ريال (نحو 42 ألف دولار) لدخولهم المشاعر المقدسة دون تصريح. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم الأمن العام السعودي قوله أمس "إن 16 شخصا خالفوا خلال الأيام السبعة الماضية التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بموسم حج هذا العام".

وأضاف "تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الدخول إلى المشاعر المقدسة -منى، مزدلفة، عرفات- بلا تصريح من الجهة المختصة بحق أولئك المخالفين، وذلك بتغريم كل منهم 10 آلاف ريال".

وذكرت الوكالة أن المتحدث أهاب "بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الحج" المحدود، مؤكدا أن "رجال الأمن يفرضون طوقا أمنيا محكما على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها".

وكانت المملكة أعلنت في وقت سابق أنه سيتم السماح لنحو ألف شخص فقط بأداء الحج هذا العام، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الأعداد سترتفع لتصل إلى نحو 10 آلاف، ولم يتم تأكيد ذلك رسميا بعد.

وقال وزير الحج السعودي محمد صالح بنتن في تصريحات صحفية إن بلاده قررت إقامة موسم الحج هذا العام "بإجراءات محددة، وبعدد محدد، لأنها وضعت أولوية لحماية وحفظ النفس البشرية، والمساهمة في عدم انتقال العدوى بين الحجاج في ظل انتشار فيروس كورونا"، مشيرا إلى استقبال المملكة لأكثر من 150 مليون حاج ومعتمر خلال السنوات الـ10 الماضية.

وقال الوزير السعودي في بيان له يوم الجمعة الماضي "إن أول قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عيد العزيز أن لا استثناءات في حج هذا العام، ولن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام"، وأشار إلى أن عملية اختيار الحجاج جرت "بشفافية تامة".

وللمرة الأولى في التاريخ الحديث لن يشارك ملايين الحجاج من خارج السعودية في مناسك الحج هذا العام، وذلك بسبب المخاوف من جائحة كورونا، علما أن 2.5 مليون شخص أدوا المناسك العام الماضي.