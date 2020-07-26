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أمير قطر يبحث التعاون الإستراتيجي مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة

أمير قطر (يمين) في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة (القطرية)
أمير قطر (يمين) في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة (القطرية)
26/7/2020

استعرض أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم مع وفد عسكري أميركي بقيادة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين.

وبحث اللقاء -الذي عقد في قصر البحر بالدوحة- التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية والأمنية، كما ناقش الطرفان أبرز المستجدات في المنطقة والجهود المشتركة لتعزيز أمنها واستقرارها.

يشار إلى أنه يتمركز نحو 13 ألف عسكري أميركي -أغلبيتهم من سلاح الجو- في قاعدة العديد العسكرية الجوية على بعد 30 كلم جنوب غربي الدوحة.

وتستخدم أميركا وحلفاؤها قاعدة العديد -التي تمثل أكبر حضور عسكري أميركي بالشرق الأوسط- في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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