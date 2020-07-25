مدير المكتب الإعلامي بالخارجية القطرية لمسؤولين يمنيين: ركزوا على استقرار الشعب اليمني وتجنبوا تصفية الحسابات

دعا مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي مسؤولين يمنيين للعمل على تحقيق الاستقرار للشعب اليمني بدلا من استخدامه لتصفية حسابات خاصة.

جاء ذلك ردا على تغريدات نشرها وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني انتقد فيها قطر، وزعم أن سياساتها باتت "متناغمة" مع الحوثيين.

رغم تفهمنا للضغط الذي يمر به السيد الأرياني وزملاؤه من قبل بعض رعاة الحرب المدمرة والعبثية في اليمن لاستخدام مأساة الشعب اليمني الشقيق بالزج باسم قطر، إلا أننا ندعوهم ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه بلدهم

1 https://t.co/UrMQFSrMOt — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) July 25, 2020

وقال الرميحي في تغريدة على حسابه بتويتر "رغم تفهمنا للضغط الذي يمر به السيد الأرياني وزملاؤه من قبل بعض رعاة الحرب المدمرة والعبثية في اليمن لاستخدام مأساة الشعب اليمني الشقيق بالزج باسم قطر، إلا أننا ندعوهم ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه بلدهم".

وايجاد حلول لقضيتهم من *داخل * اليمن ممكن ان تحقق الاستقرار لأبناء شعبهم، وتجنب استخدامهم لتصفية حسابات خاصة لاتخدم مصالحهم بل مصالح أطراف أخرى

2 https://t.co/1ojuEb6ESR — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) July 25, 2020

ودعا المسؤول القطري الأرياني وزملاءه للعمل على إيجاد "حلول لقضيتهم من داخل اليمن"، وتحقق الاستقرار للبلد والشعب، مع ضرورة "تجنب استخدامهم لتصفية حسابات خاصة لا تخدم مصالحهم بل مصالح أطراف أخرى".

وكان الأرياني قد ذكر في تغريدته أن الدوحة عملت إعلاميا على شغل الرأي العام بما أسماها "أزمات جانبية" مما جعلها لا "تختلف في مضمون خطابها السياسي والإعلامي عن قناة المسيرة التي تبث بإشراف وتمويل خبراء حزب الله وايران"، داعيا قطر إلى مراجعة مواقفها.