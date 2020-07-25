شاهد: فقدان الأمن وصعوبة الحياة.. يبطئان عودة نازحين عراقيين لديارهم

بدأ بعض النازحين من غرب محافظة نينوى (شمالي العراق) العودة إلى ديارهم تدريجيا وترك المخيمات الواقعة في محافظة دهوك (في إقليم كردستان العراق). وتستضيف دهوك 22 مخيما سكن فيها أكثر من 600 ألف نازح. وقد ترك هؤلاء مناطقهم بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها قبل ست سنوات، عاد منهم خلال هذا الشهر نحو 6 آلاف فقط.

تسير العودة بوتيرة بطيئة عكسَ القدوم إلى هنا قبل 6 سنوات، ولم تكن هناك مخيمات تستوعبهم وقتها.

بعضهم يفضل البقاء على العودة لاعتقاده أن الوقت غير مناسب حاليا للعودة من حيث الأمن وظروف المعيشة.

إدارة المخيم تركت قرار العودة للنازحين دون تدخل من جانبها. وبوضح مساعد مدير مخيم باجد كندالا، أن أكثرية القاطنين في المخيم لا يزالون لم يرجعوا، حيث إنه خلال هذا الشهر عاد فقط 111 عائلة، مشيرا إلى أن قرار العودة أو البقاء متروك للنازحين.