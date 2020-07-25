اليمن.. قوات مدعومة إماراتيا تقمع مظاهرة لدعم الجيش في تعز

أكدت مصادر محلية يمنية إصابة عدد من المتظاهرين لدى إطلاق قوات مدعومة إماراتيا النار عليهم بمديرية المعافر بمحافظة تعز غربي اليمن.

وأوضحت المصادر أن هذه القوات كانت قد تمردت على اللواء 35 مدرع في الجيش الوطني التابع لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأضافت المصادر أن المسلحين منعوا المتظاهرين القادمين من أكثر من منطقة من الوصول إلى منطقة العين، التي كان مقررا أن تنظم فيها مظاهرة مؤيدة للجيش ورافضة للتمرد على قرار الرئيس هادي بتعيين العميد عبد الرحمن الشمساني قائدا للواء 35 المدرع في العاشر من الشهر الجاري، خلفا لقائده عدنان الحمادي الذي اغتيل مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وطالب بيان صادر عن المظاهرة السلطة المحلية ببسط سيطرتها على كافة مناطق محافظة تعز، ومن بينها ميناء المخاء في الغرب، الذي تسيطر عليها قوات إماراتية، وإعادة تفعيله بدلا من تحويله إلى ثكنة.

مظاهرة بتعز

وكان أبناء محافظة تعز جددوا مساء أمس الجمعة رفضهم لما وصفوه بعبث دولة الإمارات في بلادهم، حيث نظم نشطاء وأهالي بمدينة تعز مسيرة تنديدا بما تقوم به أبو ظبي عبر قواتها ومليشياتها، وطالبوا برحيل الأخيرة، ودعوا الحكومة الشرعية لإنهاء دور أبو ظبي ضمن التحالف الذي تقوده السعودية.

وعبّر المتظاهرون عن رفضهم لتشكيل المليشيات المسلحة خارج مؤسسات الدولة الرسمية، ومنها المليشيات التي شكلتها الإمارات باسم حراس الجمهورية في الساحل الغربي لليمن بقيادة طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة الأناضول أن جنديا يمنيا قتل أمس الجمعة في مواجهات بين الجيش وقوات مدعومة إماراتيا في موقع بيحان العسكري في مدينة التربة جنوب مدينة تعز.

وأضافت الوكالة أن القوات المدعومة إماراتيا قصفت بالمدفعية منزل قائد الكتيبة الأولى في اللواء الرابع مشاة جبلي عبده نعمان الزريقي.

الحجرية اليوم تم اعتراض الحشود من قبل مليشات الامارات وسقوط شهداء وجرحى مشهد اثناء توقف بعض الحشود @#تعز_ترفض_مليشيات_الامارات pic.twitter.com/anqwAKVxAc — ألصحفي/ انيس مـنصـور (مؤقت ) (@TWiianis) July 25, 2020

قوة متمردة

وأوضح مصدر عسكري حكومي للأناضول أن القوات المهاجمة متمردة عن اللواء 35 مدرع، ولا تتلقى أوامرها من قيادة اللواء.

وإثر القصف المدفعي، اشتدت المواجهات بين الجانبين في أنحاء متفرقة من مدينة التربة، ما خلف جرحى في صفوف القوات المتمردة.

ومنذ صدور قرار تعيين العميد الشمساني على رأس اللواء 35 مدرع، يقود عسكريون تدعمهم الإمارات تمردا في تعز، ويرفضون تسليم مواقع عسكرية، ومنها مقر قيادة اللواء للقائد الجديد، وفق مصدر عسكري في اللواء نفسه لوكالة الأناضول.

يشار إلى أن اليمن يعيش حربا منذ عام 2015 عقب تدخل تحالف عسكري بقيادة الرياض لإعادة الحكومة الشرعية للسلطة بعد انقلاب الحوثيين عليها واستيلائهم على مؤسسات الدولة، إلا أن الصراع تطور في السنين التالية، ليضاف إليه صراع آخر بين قوات الشرعية وقوى عسكرية مدعومة من الإمارات في مناطق بغرب وجنوب البلاد.