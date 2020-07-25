التحالف الدولي يسلم قاعدة عسكرية ببغداد بعد تعرضها لهجوم صاروخي

سلمت قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية بقيادة الولايات المتحدة صباح اليوم السبت قاعدة بسماية العسكرية جنوبي بغداد للقوات العراقية، وكانت القاعدة العسكرية قد تعرضت أمس الجمعة لهجوم بـ4 صواريخ كاتيوشا، وفقا لما أعلنه الجيش العراقي في بيان رسمي.

وقال التلفزيون الرسمي إن "قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة سلمت معسكرها في قاعدة بسماية للقوات العراقية". ولم يحدد الجهة التي انسحبت باتجاهها قوات التحالف.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة اليوم أن تسليم موقع التحالف في بسماية جاء ضمن جدول زمني.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن تسليم موقع القوات الإسبانية ضمن التحالف الدولي في معسكر بسماية جاء وفق جدول زمني أعد بين الحكومة وقيادة التحالف، لافتا إلى أن هذا المعسكر هو الموقع السابع الذي سلمه التحالف الدولي إلى العراق.

وأضاف الخفاجي أن القوات الإسبانية -التي كانت تشغل هذا الموقع- تولت مسؤولية تدريب القوات الأمنية العراقية فيه، مشيرا إلى أن هذه القوات ستغادر العراق بعد أن أنهت مهامها.

وأوضح أن هناك مواقع أخرى سيتم تسليمها إلى القوات الأمنية العراقية من قيادة التحالف الدولي.

وكانت قيادة التحالف الدولي قد أعلنت اليوم تسليم موقعها في معسكر بسماية، فيما أشادت بدور القوات العراقية في محاربة الإرهاب.

وعلى مدى الأشهر الماضية سلمت قوات التحالف الدولي 6 قواعد ومواقع عسكرية غربي وشمالي البلاد للقوات العراقية.

جنود أميركيون قبل تسليم قاعدة عسكرية في كركوك إلى القوات العراقية في مارس/آذار الماضي (رويترز)

4 صواريخ

ويأتي تسليم القاعدة بعد يوم على سقوط 4 صواريخ كاتيوشا عليها، ولم يسفر الهجوم عن أي إصابات.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية أمس الجمعة أن 4 صواريخ سقطت على معسكر للقوات العراقية والإسبانية التي تعمل ضمن التحالف الدولي جنوبي بغداد.

وأضافت أن الهجوم لم يخلف خسائر بشرية، وأن المعلومات تشير إلى أن الصواريخ أطلقت من محافظة ديالى (شرق بغداد).

وتتكرر الهجمات الصاروخية -التي يشنها مسلحون عراقيون على أهداف تضم دبلوماسيين وجنودا أميركيين- منذ أشهر.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس في غارة جوية أميركية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات، غير أنه لم تعلن أي جماعة مسلحة معروفة من الجماعات التي تدعمها إيران مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات.