بالترهيب وبالترغيب.. نيويورك تايمز: بن سلمان حاول جلب الجبرى بشتى السبل

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" (The new york times) إنها حصلت على وثائق تثبت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حاول جلب سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، عبر عدة وسائل بينها الإنتربول، وبالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى.

وأضافت الصحيفة أن إحدى الرسائل الموجهة من ولي العهد إلى الجبري تقول إنه متورط في قضايا فساد كبيرة وعديدة تم إثباتها.

وكشفت أن رسالة أخرى قال فيها ولي العهد السعودي للجبري، "إنه لا توجد دولة في العالم سترفض تسليمك".

وقالت "نيويورك تايمز" إن الإنتربول حذف اسم الجبري من قوائم الملاحقة، معتبرا أن قضيته سياسية.

وأوضحت أن الإنتربول شكك في التزام السعودية بالإجراءات القانونية وبمعايير حقوق الإنسان في التحقيق بشأن قضايا الفساد.

كما أشارت الصحيفة إلى رسائل هاتفية طالب فيها الجبري ولي العهد السعودي بالسماح لولديه الممنوعين من السفر والموجودين في السعودية بمغادرة البلاد، فكان جواب بن سلمان أنه يريد حل مشكلة أبنائه لكنه يتعامل مع ملف حساس، في إشارة لملف الأمير محمد بن نايف وأنه سيشرح له الأمر حين يلتقيه.

وذكرت نيويورك تايمز أن الجبري انتقل من تركيا إلى كندا بعد التهديد باعتقاله.

وأضافت أن ولي العهد السعودي استدعى الجبري للقدوم إلى السعودية قبل يومين من إقصاء محمد بن نايف من ولاية العهد في يونيو/حزيران 2017.

وحصلت الصحيفة الأميركية على عشرات الرسائل الهاتفية المتبادلة بين الجبري وبن سلمان عن طريق شركة محاماة عيّنها الجبري للدفاع عنه.

وقالت نيويورك تايمز إن السفارة السعودية في واشنطن لم ترد على طلبات الصحيفة للتعليق على الوثائق التي بحوزتها، ومن بينها طلب الرياض من الإنتربول جلب الجبري.