أميركا تفسر اعتراض مقاتلاتها طائرة ركاب إيرانية.. وطهران تعتبر ذلك "إرهاب دولة"

رفضت إيران اليوم الجمعة تفسيرات الولايات المتحدة بأن مقاتلة أميركية كانت تجري "تدقيقا بصريا" عندما "تحرشت" بطائرة ركاب إيرانية.

وقالت طهران إن طائرتها اضطرت لتغيير الارتفاع الذي كانت تحلق عليه بسرعة لتجنب الصدام، مما تسبب في حدوث إصابات وأثار الذعر بين الركاب.

وأظهرت لقطات فيديو بثها التلفزيون الحكومي من داخل الطائرة راكبا مستلقيا على الأرض دون حراك، وآخر مصابا بجروح في الأنف والجبين، يعرض أمام الكاميرا كمامته المخضبة بالدماء.

وأصيب بعض الركاب، الذين شوهد بعضهم وهم يصرخون ويصيحون، في الحادث الذي وقع في سماء سوريا أمس الخميس بحسب وسائل الإعلام الإيرانية، لكن الجيش الأميركي قال إن طائرته وهي من طراز إف-15 كانت على بُعد مسافة آمنة.

واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الولايات المتحدة بالمخاطرة بوقوع كارثة بعد اقتراب مقاتلتين أميركيتين من الطائرة الإيرانية.

وقال ظريف على حسابه بتويتر، "الولايات المتحدة تحرشت بطائرة ركاب مدنية في رحلة منتظمة -بزعم حماية قواتها المحتلة- مما عرض الركاب المدنيين الأبرياء للخطر.. يجب وضع حد لهذه الأفعال الخارجة عن القانون قبل وقوع كارثة".

من جانبه، وصف وزير النقل الإيراني محمد إسلامي اعتراض المقاتلات الأميركية لطائرة الركاب الإيرانية في الأجواء السورية أمس بأنه "إرهاب دولة".

كما قدمت هيئة الطيران المدني الإيرانية احتجاجا رسميا بشأن الحادث إلى منظمة الطيران المدني، وطالبتها بالتحقيق في الحادث بشكل فوري.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن لعيا جنيدي نائبة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية أن "التفسيرات المقدمة حتى الآن لا تقدم مبررا وغير مقنعة".

وأضافت أن "التحرش بطائرة ركاب فوق أراضي دولة ثالثة هو انتهاك واضح لأمن الطيران وحرية الطائرات المدنية".

وكانت الطائرة الإيرانية التابعة لشركة "ماهان إير" (Mahan Air) متوجهة من طهران إلى بيروت عندما قام الطيار بمناورة للسلامة. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه سيتم التحقيق في الواقعة.

وتظهر لقطات فيديو أقنعة الأكسجين متساقطة من الحوامل في سقف الطائرة، ويمكن رؤية طائرة نفاثة عبر نافذة مقعد تحلق على مسافة، وسط سماء زرقاء صافية.

رواية أميركية

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي، التي تشرف على القوات الأميركية في المنطقة، إن مقاتلة من طراز إف-15 كانت تقوم "بتدقيق بصري للطائرة الإيرانية" عندما كانت تحلق قرب قاعدة التنف العسكرية في سوريا حيث تتمركز قوات أميركية.

وقال النقيب بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية، إن المقاتلة كانت على بُعد ألف متر من طائرة الركاب.