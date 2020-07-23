ترقب للتقرير الأوروبي النهائي لمفاوضات سد النهضة.. السيسي: نواجه تهديدات غير مسبوقة لأمننا القومي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تواجه تهديدات غير مسبوقة لأمنها القومي، في حين تترقب أطراف النزاع إصدار الاتحاد الأوروبي تقريره النهائي بشأن نتائج مفاوضات سد النهضة.

وفي كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو/تموز 1952، قال السيسي إن بلاده تواجه تحديات وتهديدات لأمنها القومي لم تمر بها عبر تاريخها الحديث.

وأضاف أن مصر تسعى لبذل كافة الجهود لمنع نشوب الصراعات، ولكنها قادرة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن حجم التحديات التي تواجه مصر في قطاع المياه يفرض ضرورة العمل على تحقيق توفير حقيقي في كميات المياه المستهلكة محليا.

وشدد مدبولي -خلال اجتماعٍ اليوم- على ضرورة التوسع في استخدام الأجهزة الموفرة للمياه، مطالبا بأن يتم تركيبها في كل الوحدات السكنية الجديدة.

وطالب رئيس الوزراء المصري بأن يتم العمل على تغليظ العقوبات على الإسراف في استخدام المياه، وكذلك الوصلات المختَلَسة، بما يحقق أهداف مصر في الاستفادة من كل قطرة مياه.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تترقب فيه أطراف النزاع إصدار الاتحاد الأوروبي تقريره النهائي بشأن نتائج مفاوضات سد النهضة، التي أدارتها الآلية الأفريقية للوساطة.

وأنكرت إثيوبيا الأسبوع الماضي أنها بدأت ملء السد من دون اتفاق مع مصر والسودان، وقالت إن مستويات المياه المرتفعة كانت بسبب هطول الأمطار.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن الأربعاء أن بلاده أكملت المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، الذي أقامته على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.

وذكر رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده ومصر والسودان توصلت إلى "تفاهم مشترك" من شأنه أن يمهد الطريق أمام التوصل لاتفاق.

وشاركت الدول الثلاث في قمة أفريقية افتراضية مصغرة الثلاثاء، ركزت على المفاوضات بشأن السد.