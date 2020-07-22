واشنطن بوست: الحرب الليبية تدافع عالمي من أجل السلطة والنفوذ

وصف الكاتب الأميركي إيشان ثارور الحرب الليبية بأنها أصبحت تدافعا عالميا من أجل السلطة والنفوذ والهيبة، قائلا إذا كانت أفغانستان "مقبرة الإمبراطوريات"، فإن ليبيا هي "بوتقة للقوى الإقليمية القادمة".

وقال ثارور في مقال له بصحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) إن الحرب الأهلية المستعصية التي قسمت الدولة الغنية بالنفط في شمال أفريقيا هي في الواقع مباراة شطرنج متعددة الجوانب، بين مجموعة متنوعة من الجهات الخارجية، من تركيا إلى الإمارات العربية المتحدة وفرنسا ومصر وروسيا.

وعلى الأرض -كما يقول ثارور- تشمل المعركة الآلاف من رجال المليشيات السورية والمرتزقة السودانيين والمقاولين الروس. وفي الهواء، تنشر هذه البلدان عددا متزايدا من الطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة والصواريخ.

مستوى غير مسبوق من التدخل

وفي وقت سابق هذا الشهر، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن التدخل الأجنبي "وصل إلى مستويات غير مسبوقة".

ويرى الكاتب أن تركيا تبدو هي أكبر المنتصرين هذا الصيف، بدخولها ليبيا لإنقاذ الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، حيث ساعدت حكومة الوفاق الوطني في السيطرة بقوة على غرب ليبيا، وتتجه إلى السيطرة على "الهلال النفطي" الإستراتيجي للبلاد.

الكاتب: البلدان الأجنبية تنشر عددا متزايدا من الطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة والصواريخ (الجزيرة)

تركيا تستعيد أهميتها بالمنطقة

ويمضي ثارور في تحليله ليقول "إذا تمكنت حكومة الوفاق من القيام بذلك، فستعزز موقفها القوي حاليا، وستتمكن أنقرة من جني مكاسب جيوسياسية". ونسب إلى أوزليم كايغوزوز الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية في جامعة أنقرة، قوله لصحيفة فايننشال تايمز إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبعض حلفائه يعتقدون أن تركيا تستعيد أهميتها في نظر حلفائها الغربيين، إذ كلما لعبت دورا حازما ازدادت قيمتها، واستحال على الغرب تجاهل دورها في المنطقة.

ومع ذلك، يستدرك ثارور قائلا إن "الكثير لا يزال غير محسوم، إذ يبدو أن دكتاتور مصر الجنرال عبد الفتاح السيسي حريص على دخول المعركة ضد حلفاء تركيا الليبيين؛ فهناك عنصر صدام شخصي وأيديولوجي بينه وبين أردوغان".

ونسب إلى الباحث التركي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وصفه للعلاقة بين السيسي وأردوغان؛ بأنهما "أعداء بعضهما البعض؛ جنرال علماني حبس إسلاميين سياسيين، وإسلامي سياسي حبس جنرالات علمانيين".

وإضافة إلى ذلك -يقول ثارور- هناك لعبة أوسع نطاقا، وهي الصراع شرق البحر المتوسط بين تركيا وليبيا من جانب واليونان وإسرائيل ومصر وقبرص وبعض دول أوروبا الأخرى من جانب آخر حول الحقوق البحرية.

"سورنة" ليبيا

ويدعم الكاتب ما ذهب إليه من أن الحرب الليبية أصبحت بوتقة للدول الإقليمية بتصريح للأدميرال هايدي بيرغ ضابط المخابرات الأعلى في القيادة الأميركية الأفريقية "أفريكوم" في إحدى المقابلات بأن للقوى التي تنشط بالوكالة في ليبيا مقعدا في السابق على طاولة المفاوضات، وكان لها تأثير لا مبرر له على النتيجة، لكنها أصبحت الآن تقريبا المحور الرئيسي، الأمر الذي يسلط الضوء على ما تريده روسيا، وهو المكانة الدولية، وأن يُحسب لها حساب على طاولة المفاوضات.

ويصف الدعوة الأوروبية التي أطلقتها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا نهاية الأسبوع الماضي بأن توقف جميع الجهات الأجنبية تدخلها في ليبيا، وأن تحترم حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ بأنها دعوة جوفاء لأن فرنسا من اللاعبين الرئيسيين المتدخلين في ليبيا.

أما الولايات المتحدة، فقد اختارت أن تشغل المقعد الخلفي، كما يشير ثارور، ناسبا إلى مسؤول كبير بالخارجية الأميركية -طلب عدم الكشف عن اسمه- القول إن المشكلة الليبية هي مشكلة أوروبية، واصفا إياها -بعبارات صريحة- بأنها معقدة للغاية، إنها "سورنة" (من سوريا) لليبيا.