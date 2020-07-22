نظام السيسي يروج لجهوده في "مكافحة الإرهاب".. وغضب بمواقع التواصل لاستمرار هجمات سيناء

في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الخارجية المصرية تقريرا حول جهود القاهرة في مكافحة الإرهاب، تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول استمرار الاشتباكات المسلحة في سيناء والتي كان آخرها الهجوم أمس الثلاثاء على كمين لقوات الجيش في قرية رابعة بمنطقة بئر العبد شمال سيناء.

وتداول رواد مواقع التواصل صورا ومقاطع مصورة للاشتباكات المسلحة في قرية رابعة، خاصة صورا قال البعض إنها تعود لمسلحين يتجولون في المنطقة بحرية بعد انتهاء الهجمات.

واستنكر مغردون تأخر الجيش في توضيح ملابسات الحادث رغم مرور نحو 10 ساعات على بث الفيديوهات والصور، فضلا عن استغاثة أهالي القرية، ودعوات لشباب القرية للتبرع بالدم نظرا لقطع الطريق وعدم تمكن أهالي القرى المجاورة من التبرع.

وفي وقت متأخر من مساء أمس، أصدر المتحدث العسكري بيانا أوضح فيه أن القوات المسلحة نجحت في صد هجوم على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام أربع عربات، مشيرا إلى قيام الجيش بمطاردة المهاجمين داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، مما أسفر عن مقتل 18 من المسلحين، واثنين من الجيش وإصابة أربعة آخرين.

ماذا حدث؟

ووفقا للصحف المحلية، قال شاهد عيان من القرية إن المهاجمين دخلوا القرية من جهة الجنوب وهم يرتدون ملابس شبه عسكرية وبعضهم ملثمون، وكان بعضهم يستقل دراجات نارية وآخرون في سيارات نقل صغيرة ويحملون أسلحة متعددة وقواذف "آر بي جي"، فيما حمل آخرون عبوات ناسفة.

وقال أحد السكان -فضل عدم ذكر اسمه- إنهم عاشوا أكثر من ساعة ونصف الساعة في أجواء حرب ورعب خاصة وهم يشاهدون المسلحين يتجولون في الشوارع بأسلحتهم ودراجاتهم النارية، وأنهم كمدنيين غير معتادين على هذا المشهد، خاصة أن منازلهم قريبة جدا من المقرين الأمنيين المستهدفَين.

وقال شهود عيان في محيط المنطقة إن الهجوم بدأ باشتباك بين مسلحين وأفراد تأمين معسكر القوات المسلحة الموجود داخل قرية رابعة، في حين حاولت سيارة مفخخة الوصول لبوابة المعسكر، قبل أن تنفجر وسط الشارع التجاري بالقرية، قريبًا من بوابة المعسكر، ووصلت سيارة مفخخة أخرى إلى داخل نقطة الارتكاز الأمني التابعة للمعسكر، والموجودة على الطريق الدولي.

#المتحدث_العسكرى : إحباط هجوم إرهابى ف شمال سيناء … pic.twitter.com/eqFOb20rsV — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 21, 2020

وسجّل الأهالي مشاهدات لوصول طائرات حربية في الأجواء مع سماع دوي انفجارات في جهة الظهير الصحراوي الجنوبي لقرية رابعة، كما طالت عمليات الملاحقة عناصر التنظيم حتى قرى قاطية وأقطية وقصرويت، المحيطة برابعة.

وأغلقت قوات الأمن الطريق الدولي الساحلي وكذلك معديات قناة السويس بعد الهجوم، ما أدى لتكدس مئات المسافرين، وانتشرت دعوات أهلية لاستضافة العالقين حتى يتم إعادة فتح الطرق ومنافذ قناة السويس.

كما دعت جامعة سيناء الخاصة في بيان لها، طلابها المسافرين والعالقين إلى المبيت في السكن الجامعي بفرع الجامعة في القنطرة شرق على نفقة الجامعة.

وقطعت السلطات المصرية إمدادات التيار الكهربائي وشبكات الاتصالات والإنترنت في قرية رابعة بعد انسحاب العناصر المسلحة.

كما ألغيت زيارة كان من المفترض أن يقوم بها محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، إلى مركز نخل بوسط سيناء، لافتتاح مشروعات خدمية، وأُخطر الإعلاميون بالمحافظة بإرجاء الزيارة.

غضب وتساؤلات

وتصدر أمس وسمَا "بئر العبد" و"سيناء" مواقع التواصل، وسط غضب المغردين من استمرار هجمات المسلحين رغم الوعود المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على المسلحين في سيناء.

وأكثر ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول فيديو يظهر تجول المسلحين في القرية بعد انتهاء الاشتباكات، وتساءل بعضهم عن سر غياب دعم قوات الجيش خلال فترة الاشتباكات، فضلا عن وصول الطيران الحربي للموقع متأخرا كالعادة.

صور لمنفذى الهجوم علي كمين #بئر_العبد إلتقطها أحد المواطنين، تظهر الصور العناصر المسلحة يتجولون بحرية أثناء الهجوم علي الكمين.

ويستمر التخريب والدمار والفشل!

وعايز يرمى بفلذات أكباد #مصر في ليبيا!

طيب اقضي على الفوضى في #سيناء قبل أن تورط جيشنا في #ليبيا pic.twitter.com/9MOvnUpQMl — محمد جمال هلال (@gamal_helal) July 21, 2020

تفتكر ايه اللي يخلي الارهابين يتمشوا عادي كده وهم رايحين يهاجموا كمين #بئر_العبد في قلب #سيناء وهم مش خايفين ولا قلقنين من اي حاجه؟ 🤔🤔 pic.twitter.com/RoNX2TGct6 — mohamed 💪abdelrahman👈 (@mohamed041977) July 21, 2020

شهود عيان ومصادر قبلية

أن عناصر إرهابية، بينهم انتحاريون، هاجمت معسكرا للجيش بقرية رابعة

و دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة

وشوهدت ألسنة النيران بكثافة في محيط المكان

وتمكنت قوات الجيش من تصفية عدد من العناصر الإرهابية.#بئر_العبد 😔

قريه رابــعه بعد الانفجار pic.twitter.com/SyQDjxP9YX — ℕ𝕆𝕆𝔻𝕐𝔼𝕃𝕊𝕀𝕊𝕀_2020 (@900zxc900zxc) July 21, 2020

مشاهد دمار مروعة خلفها الهجوم الارهابي أمس على قرية رابعة #بئر_العبد #سيناء pic.twitter.com/5rCrNjdlBZ — Ahmed Salem (@AhmedSalem83) July 22, 2020

من ناحية أخرى، تداول مؤيدون للسيسي مقطع فيديو، قالوا إنه لتصدي قوات الجيش لهجمات الأمس.

لكن وحدة سند للرصد والتحقق في شبكة الجزيرة، تحققت من المقطع المتداول، وتبين أنه قديم، حيث تم نشره في شهر يونيو/حزيران الماضي من قِبَل حساب إعلام بركان الغضب، ويوثق تصدي قوات حكومة الوفاق الليبية لآليتين تابعتين لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوبي طرابلس.

وحوش كمين رابعه

ربنا ينصر أهل الحق#بير_العبد pic.twitter.com/joaC9s0tXg — Mahmoud Elashry (@7oda277) July 22, 2020

يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الخارجية تقريرا حول جهود مصر في مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية.

وقال السفير إيهاب فهمي نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، إن هذا التقرير الأول من نوعه يوثق جهود الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وما تمتلكه من أدوات متنوعة لـ"مكافحة الإرهاب".

وأوضح فهمي أن التقرير يُبرز أيضا الدور الرائد الذي تضطلع به مصر في "مكافحة الإرهاب" على الصعيدين الإقليمي والدولي، على حد قوله.