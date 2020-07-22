تركيا تجدد دعمها لليبيين.. أعيان ليبيا يؤكدون أن الشعب تمثله السلطة الشرعية ولا يمثل على أساس قبلي

شدد أعيان وحكماء بليبيا، الأربعاء، على أن الشعب ‏تمثله السلطات الشرعية، ولا يمثل على أساس قبلي، في حين جددت تركيا وقوفها إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عدوان يستهدفه.

جاء ذلك خلال لقاء جمع حكماء ‏وأعيان مدن الساحل والجبل الغربي وطرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى مع رئيس مجلس النواب الليبي بطرابلس حمودة أحمد سيالة، بحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية للمجلس في فيسبوك.

وأكد الأعيان والحكماء، بحسب البيان "رفضهم التام لطلب التدخل العسكري في البلاد باسم مكونات الشعب الليبي"، ولفت إلى أن اللقاء تطرق لموقف مكونات المجتمع الليبي الرافض لطلب الوفد الذي زار القاهرة الخميس بادعاء أنه يمثل القبائل الليبية، بالتدخل العسكري المصري في ليبيا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا الخميس الماضي، خلال لقاء عقده بالعاصمة المصرية مع ما قالت القاهرة إنهم شيوخ وأعيان قبائل ليبية، أبناء تلك القبائل إلى الانخراط فيما وصفه بـ"جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيره".

في حين صدرت عن تلك الشخصيات تصريحات بتفويض الجيش المصري للتدخل في بلادهم، بدعوى "حماية السيادة الليبية".

وصدرت خلال الأيام الأخيرة بيانات من جهات ليبية عدة، تندد وتتبرأ من الشخصيات التي حضرت لقاء السيسي، منها "المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان"، و"المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة"، و"مجلس حكماء ليبيا"، و"المجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة الليبية".

فيما وصف متحدث وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي، تصريحات السيسي خلال اللقاء، بأنها "تدخل سافر" في الشأن الداخلي للبلاد".

موقف تركيا

من جهتها، أكدت تركيا مجددا استمرار وقوفها إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عدوان يستهدفه.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع مجلس الأمن القومي التركي، الذي انعقد الأربعاء، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولفت البيان إلى أن تركيا لن تترد في اتخاذ الخطوات اللازمة تجاه المحاولات العقيمة لبعض الجهات التي تحلم في كسب مواقع بليبيا مع من وصفهم بالانقلابيين.

وأوضح البيان أن تركيا ستواصل عملياتها العسكرية داخل وخارج البلاد ضد من وصفهم بالإرهابيين بموجب الحقوق النابعة من القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

وأضاف أنها ستستمر في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمنها القومي، بالتوازي مع احترام وحدة أراضي دول الجوار.

وذكر مراسل الجزيرة أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج وصل الأربعاء رفقة الوفد الحكومي إلى تركيا حيث سيجري لقاءات مختلفة تستمر لأيام.

وقال إن الاجتماعات تشمل الأزمة الليبية وملف إخراج مرتزقة فاغنر من ليبيا، إلى جانب التعامل مع مشاكل الحكومة حيث يجتمع مسؤولون بالدفاع والداخلية والمالية ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط مع الأمم المتحدة لمناقشة الترتيبات الاقتصادية والأمنية.

والأربعاء، كذب الصومال أنباء تداولتها وسائل إعلام موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر أو لدول داعمة له بشأن إرسال قوات إلى ليبيا.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عيسى عوض، في تصريح إذاعي، إن "حكومتنا لم ولن ترسل قواتها للقتال في ليبيا"، مبرزا أن القوات الصومالية "ليست قوات مرتزقة، والصومال لا يملك مرتزقة".