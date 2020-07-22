لوتان: النيل الأزرق.. سد النهضة أم سد السياسة؟

تقول العبارة السائرة إن "مصر هبة النيل"، لكن ذلك في طريقه إلى أن يصبح شيئا من الماضي، فبعد أن كانت هيمنة مصر على النهر أمرا مسلما به في أفريقيا، تسنده قوتها السياسية والاقتصادية والديمغرافية والعسكرية، فإن إثيوبيا منذ عام 2011 بدأت تتصدى لهذه الهيمنة المصرية على استخدام ومشاركة مياه النيل الأزرق.

بهذا المدخل بدأ الكاتب شمشون يماني في مقاله بقسم المدونات في صحيفة لوتان السويسرية، موضحا أن مشروع إثيوبيا للاحتفاظ بالمياه المعروف باسم "سد النهضة" قد خلق توترا سياسيا إقليميا جديدا، استنفرت له مصر الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن، وأطلقت نداء إلى الاتحاد الأفريقي محاولة مع السودان بناء سد سياسي في مواجهة سد أديس أبابا.

وأشار الكاتب إلى أن هذا النزاع الثلاثي المتعلق باستغلال مياه النيل الأزرق ليس بالجديد، لأن جيران إثيوبيا عبّروا عن معارضتهم جزئيا لبناء سد النهضة الذي يهدف إلى إنتاج 6 آلاف ميغاوات من الطاقة الكهرمائية، بمجرد إطلاق المشروع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي، إلا أنهم مع ذلك وقعوا اتفاقا مكّن إثيوبيا من بناء أكبر سد في أفريقيا على الإطلاق.

ومن خلال هذه الإرادة السياسية -كما يقول الكاتب- ترغب الحكومة الإثيوبية في تزويد البلاد بطاقة تنقصها كثيرا، ثم ببيع الفائض مما يضمن لها دخلا كبيرا بالعملة الأجنبية، إلا أن "التحالف السياسي المصري السوداني" ينظر بعين الريبة إلى هذا الطموح الإثيوبي الجديد، ويصفه بأنه "أحادي الجانب".

البعد التاريخي.. النيل من دون إثيوبيا

وقال الكاتب إن إثيوبيا كانت دائما تشعر بأنها استبعدت من جميع قرارات النيل المهمة، مستندة في ذلك إلى حقيقة تاريخية، حيث أصدرت بريطانيا (كانت تحتل مصر والسودان) عام 1902، من منظور استعماري، فقرة قانونية إقليمية تمنع إثيوبيا من القيام بأي نشاط على النيل الأزرق دون موافقتها، كما اتفقت مع إيطاليا عام 1925 على استخدام المياه دون إشراك الإثيوبيين في المداولات.

وفي عامي 1929 و1959، توصلت مصر والسودان إلى اتفاق لتقاسم مياه النيل الأبيض دون دعوة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات، مما كرّس نفوذ مصر على النيل خارج أي نهج شامل، إلى حد اعتبار هذا النهر الذي يمتد على 6700 كيلومتر "حقا لها".

وما زلنا نتذكر -كما يقول الكاتب- خطاب الرئيس المصري (المعزول) محمد مرسي عام 2013، الذي هدد فيه بتدمير السد بالوسائل العسكرية، مبررا ذلك بمبدأ "الحقوق التاريخية"، وإن لم تعترف إثيوبيا بمنطق هذا الحق التاريخي.

وعلى الرغم من أن الدولتين لم توقعا على اتفاقيتي هلسنكي (1996) ونيويورك (1997)، فإن الاستيلاء على المياه غير الصالحة للملاحة عن طريق التذرع "بالحقوق التاريخية" يتعارض مع القانون الدولي، وبالتالي لا تعترف المنظمات الدولية بالمطالبة "التاريخية" المصرية.

وقد تبلور هذا الشعور بالإقصاء لدى إثيوبيا بصورة أوضح -كما يقول الكاتب- عندما بنى السودان في عام 2009 سد مروي بدعم من مصر، وعندما لم تشك القاهرة من إنشاء الخرطوم أيضا أربعة سدود بين الخرطوم وأسوان، مما جعل أديس أبابا تعتقد بوجود كتلة عربية متحدة ضدها وضد "نيلها الأزرق".

البعد الطارئ.. السد "حلا"

وأشار الكاتب إلى أن حالة الطوارئ الناجمة عن بناء السد تشمل عوامل داخلية وأخرى خارجية، من ضمنها الضغط الديمغرافي، حيث من المتوقع أن يتضاعف -وفقا لتقديرات المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية- عدد سكان جميع دول النيل الأبيض والأزرق، من 400 إلى 800 مليون نسمة، وأن يزداد عدد سكان إثيوبيا من 110 ملايين إلى 180 مليونا، وهو ما يمثل زيادة بنحو 60%.

وهذا المنظور هو الذي يجبر الحكومة الإثيوبية على إكمال سد النهضة بأسرع وقت ممكن من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة لمواطنيها، حسب الكاتب، وذلك بالتزامن مع تهديدات سياسية واجتماعية أمام السلطة التنفيذية في إثيوبيا.

وبما أن هذا السد لم يكن ليصبح واقعا لولا تبرعات المواطنين الإثيوبيين، فهذا يعني أن الحكومة لا تستطيع أن تخيب آمال الرهانات الرمزية لهذه المساهمة، كما أن الدائنين الأجانب كالبنوك الصينية ينتظرون سداد القروض الممنوحة للمشروع، كما يقول الكاتب.

وعلى هذا الأساس، يرى الكاتب أن الدولة الإثيوبية مجبرة على احترام المواعيد النهائية تحت طائلة زيادة دينها العام الذي سيكون أداؤه أصعب وأكثر خطورة من دون الإيرادات المالية المنتظرة من السد.

بعد سياسي.. دبلوماسية إقليمية تعرج

ويشير الكاتب إلى تصريح لوزير الخارجية المصري السابق بطرس غالي عندما كان أمينا عاما للأمم المتحدة قال فيه إن "الحرب القادمة في المنطقة ستشن بسبب مياه النيل"، إلا أن هذا التوقع لم يتحقق ويبدو بعيد الاحتمال، وفقا لجيرالدين فليغر مديرة معهد العلوم البيئية في جنيف.

وحاليا، كما يرى الكاتب، يبدو أن انخفاض موارد المياه المتاحة بسبب ملء خزان السد هو أكبر مخاوف حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر وحكومة رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان في السودان، وقد اقترحتا في عام 2019 تأجيل ملء الخزان لمدة تتراوح بين 12 و21 عاما، لأن تشغيل السد بالنسبة للدولة المصرية يشكل تهديدا "وجوديا" حقيقيا.

وإذا كان مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الاستثنائي بشأن سد النهضة في يونيو/حزيران الماضي، قد أكد تسوية 90% من المشاكل بين البلدين، فماذا عن 10% المتبقية؟

ويتساءل الكاتب في ختام مقاله: هل ستستسلم الحكومة الإثيوبية للسد السياسي الذي تبنيه مصر والسودان؟ متوقعا أنها لن تفعل، خاصة أنها بدأت بالفعل ملء السد للضغط على "مصر من أجل حل وسط".