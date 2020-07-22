نحو ملياري دولار لإنتاج لقاح بأميركا.. تسارع مقلق لكورونا بأفريقيا والبلقان والإصابات بالعالم تتجاوز 15 مليونا

أعلن مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يتسارع بشكل مقلق في أفريقيا ودول البلقان، في حين تجاوزت الإصابات عبر العالم 15 مليونا أغلبها في أميركا التي خصصت نحو ملياري دولار لتطوير لقاح.

وقال رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان اليوم إن العدوى تتسارع في أفريقيا وإن هناك اتجاهات مقلقة للعدوى في جنوب أوروبا ومنطقة البلقان.

وأضاف ريان لإذاعة نيوزتوك في إيرلندا مسقط رأسه "لا تزال قطعا الأميركتان هما البؤرة الساخنة الرئيسية.. أميركا الشمالية والوسطى والجنوبية، لكن الفيروس بدأ يتسارع في أفريقيا"، علما أن عدد الإصابات في هذه القارة بلغ حتى الثلاثاء 751 ألفا و157 إصابة، بينها 15 ألفا و737 وفاة.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا بها أعلى معدلات الإصابة في القارة الأفريقية بنحو 374 ألف حالة وأكثر من 5100 وفاة.

ووفق إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية، حتى الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش اليوم، ارتفع عدد الإصابات عبر العالم إلى أكثر من 15 مليونا، بينها أكثر من مليون سجلت في أقل من خمسة أيام.

وبقيت الولايات المتحدة الأميركية البلد الأكثر تضررا بـ 3 ملايين و915 ألفا و780 إصابة (142 ألفا و312 وفاة).

وفي تطور مفاجئ، أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى بأن الفيروس يأخذ أبعادا "مقلقة" في أجزاء من الولايات المتحدة، موصيا بوضع الكمامة.

ووافقت الحكومة الأميركية على تخصيص 1.95 مليار دولار لقاء 100 مليون جرعة من لقاح ضد الفيروس.

ويعمل على تطوير اللقاح تحالف شركتي الأدوية الأميركية العملاقة "فايزر" والألمانية "بيونتيك"، على ما أفادت به الشركة الأوروبية.

وقالت "بيونتيك" في بيان إن الولايات المتحدة لديها خيار شراء "500 مليون جرعة إضافية"، مضيفة أنّ "المواطنين الأميركيين سيحصلون على اللقاح مجانا تماشيا مع التزام حكومة الولايات المتحدة بتوفير لقاحات كوفيد-19 مجانا".

وفي أستراليا، أعلنت الحكومة اليوم تسجيل 502 إصابة جديدة، ليقترب بذلك إجمالي عدد الإصابات من 13 ألفا في البلاد التي حظيت بإشادات لإدارتها الفعالة للأزمة، وهو ما يشير إلى أن ما من بلد بمنأى عن تفشي الفيروس.

من جهتها، دعت حاكمة طوكيو يوريكو كوكي اليوم سكان منطقتها إلى البقاء في بيوتهم عشية عطلة نهاية أسبوع طويلة في اليابان، بينما عدد الإصابات اليومية بالفيروس في ارتفاع مطرد بالعاصمة اليابانية.

يأتي ذلك غداة توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق إنعاش اقتصادي "تاريخي" بقيمة 750 مليار يورو، بعد أربعة أيام من مفاوضات ماراثونية وصعبة في بروكسل.

إصابات في غولاني

وفي إسرائيل، أعلن الجيش اليوم إصابة 12 جنديا من الكتيبة 51 من لواء النخبة "غولاني" بالفيروس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن الجيش، إنهم أصيبوا خلال الأيام الأخيرة وتم نقلهم إلى مرافق خارجية لتلقي العلاج.

وارتفع عدد المصابين في الجيش الإسرائيلي إلى 886، وفق ما أورده الأربعاء موقع "ويلا". ويخضع 7558 من جنود وضباط وموظفي الجيش للحجر الصحي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 54 ألفا و663 إصابة، توفي منهم 430.

وفي العالم العربي، وحسب إحصاء وكالة الصحافة الفرنسية، سجلت 23 ألفا و784 وفاة من بين مليون و38 ألفا و655 إصابة.

وأعلن العراق اليوم تسجيل 92 حالة وفاة، و706 إصابات وتعافي 197. وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات، و751 إصابة وتعافي 601.

وفي البحرين، تم تسجيل وفاتين و894 إصابة، وتعافي 1083. وفي فلسطين، تم تسجيل 356 إصابة وتعافي 16.

وأعلنت السعودية تسجيل2331 إصابة ووفاة 44 وتعافي 3139. وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث وفيات و441 إصابة وتعافي 450.

في السياق، أعلنت الولايات المتحدة تقديم أكثر من 46 مليون دولار مساعدات إلى العراق، لمواجهة الفيروس. وحتى الثلاثاء، بلغت الإصابات في العراق 97 ألفا و159 إصابة، بينها 3950 وفاة، و64 ألفا و950 حالة شفاء.