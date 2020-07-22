رفضا للتدخل العسكري في ليبيا.. مصريون للسيسي: أنا لم أفوض

تحت عنوان "أنا لم أفوض"، شارك آلاف المصريين في حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرفض قرار مجلس النواب بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في التدخل عسكريا بليبيا.

وتصدر وسم (#انا_مفوضتش) موقع تويتر، حيث شارك مغردون صورا ومقاطع مصورة تعبر عن رفضهم تفويض السيسي، محذرين من خطورة تورط الجيش المصري في حرب لا يعلم أحد متى تنتهي، فضلا عن المخاوف من سقوط ضحايا من أبناء المصريين المجندين في الجيش.

وقبل يومين، وافق البرلمان المصري على نشر قوات مسلحة مصرية في مهام قتالية في الخارج، وعلى "جبهات غربية" إستراتيجية، من دون أن يتم ذكر ليبيا بالاسم.

وقال البرلمان المصري -في بيان صادر عنه- إن هذه القوات ستتصدى "للمليشيات الإجرامية المسلحة" و"العناصر الإرهابية الأجنبية".

وأكد البيان أن مصر لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وهي قادرة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية.

رفض التفويض

وتروّج وسائل إعلام نظام السيسي بأن تفويض البرلمان هو تفويض شعبي، لأن أعضاء البرلمان يمثلون كل المصريين، ولعل هذا الترويج هو ما دفع نشطاء ومعارضين لتدشين حملة تعبر عن الرفض الشعبي للتدخل المصري عسكريا في ليبيا، مؤكدين أن الحملة هي الطريقة الوحيدة لمعرفة الرأي الحقيقي لأغلبية المصريين.

واستجابة لدعوة الإعلامي المصري المعارض معتز مطر، دشّن مغردون مصريون وسما بعنوان (#انا_مفوضتش)، وبث مطر العديد من مقاطع الفيديو والرسائل الصوتية التي وصلت برنامجه من قبل المصريين المعارضين لقرار الحرب في ليبيا.

وشارك المغردون صورا ساخرة من اعتبار نظام السيسي قرار البرلمان تفويضا شعبيا من كل المصريين، وقال آخرون إن التفويض الحقيقي يجب أن يكون في اتجاه أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي تحتفل أديس أبابا اليوم باكتمال المرحلة الأولى من ملء بحيرته، في حين تواصل مصر رحلة المفاوضات من دون تحقيق أي نتيجة.

وأشار البعض إلى أن التدخل العسكري المصري في ليبيا ليس في صالح القاهرة، وإنما يأتي مدفوعا برغبة إماراتية سعودية في مواجهة تركيا، وتقويض حكومة الوفاق الشرعية، وتكرار تجربة الانقلاب العسكري في مصر، عبر تنصيب اللواء المتقاعد خليفة حفتر رئيسا لليبيا بالقوة العسكرية، استمرارا لسياسة العمل على إفشال الربيع العربي والانتصار للثورة المضادة.

خليك انت ياسيسي يا فاجر يا 🥄 فى ليبيا وسايب سد النهضه و بئر العبد اللى بالك ٦ سنوات بتحرر فيها ليه بتحارب دوله عظمي لا و الكارثه رايح قال يحمى ليبيا والله انا ما شوفت هبل رئيس وجيش وحكومه بالشكل ده يلا اعملوا مسلسل ولا فيلم للرد على عمليه اليوم وياريت فى #انا_مفوضتش pic.twitter.com/6BG23ofmlG — محمد على | Mohamed Ali (@Monmedalisecret) July 21, 2020

#أنا_مفوضتش اقسم بالله الصوره دي كفيله تخلي كل مصري حر ينزل ويثور مصر الي ضياع وسد هيموت مصر والعرص داخل حرب في لبيا لا ناقه له ولا جمل غير قتل جنودنا وهو يقبض من الامارات pic.twitter.com/p10YD1DuEv — طائر الروخ (@752EO9OsuUhD4KS) July 21, 2020

يمكن فوضت و انا مش واخد بالي ولا #أنا_مفوضتش pic.twitter.com/iFAinWlvGf — unbreakable ever (@EverUnbreakable) July 21, 2020

انا مفوضتش يا ناس مفوضتش يا عالم مفوضتش عمر اديب كداااااب

وافوض امري الي الله #انا_مفوضتش pic.twitter.com/XpnxKTcKbX — ابو العيال (@Mero777999) July 22, 2020

#انا_مفوضتش و لا حد فوض

مين اداك التفويض بقى؟!!

_ انا مليش دعوة خالو هو اللى قالى اقول كدة pic.twitter.com/Ke86QGPWor — 🅰️✌️🅰️ (@tota_20_12) July 21, 2020

اثيوبيا بتحتفل .بملء السد

احنا كمان شهور هندخل فى مجاعه

فين الجيش اللى ملك الشعب .فين السلاح اللى بالمليارات هيتم استخدامه امتى

احنا كل يوم فى فقر . والسلاح بيتم شرائه بالمليارات علشان ايه

لو لم يتم ضرب السد هتكون خيانه رسمى#أنا_مفوضتش — الطير المهاجر (@FSVlG321VMovKWi) July 22, 2020

محدش موافق محدش ف ضهركم احترموا أنفسكم شوفو شغلكم و بس و الا محدش له فضل ولا جميل علينا و اللي هايموت كلب و غار #انا_مفوضتش — انا كورونا انت مين (@mocovetch2011) July 22, 2020