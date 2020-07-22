تساعدهم أطراف خارجية.. الرئيس التونسي يحذر المتآمرين على الدولة

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا سماها "المتآمرين على الدولة" بالسعي إلى إثارة الفوضى في البلاد بالتعاون مع أطراف خارجية، مشدّدا على أن السلطات التونسية ستُفشل كل مخططاتهم.

وأشار سعيد، خلال زيارة فجر اليوم إلى ثكنة للوحدات الخاصة من الجيش ثم لمقر وزارة الداخلية، إلى جهوزية الوحدات العسكرية والأمنية لردع كل من يفكّر في التعدي على الدولة سواء كانوا في الخارج أو المتعاملين معهم من الداخل، وفق تعبيره.

وقال سعيد إنه لن يقبل أن تكون بلاده مرتعا لمن وصفهم بالإرهابيين، ولا للعملاء الذين يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج على الشرعية، حسب قوله.

ونشرت صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك مقطع فيديو للزيارة التي قام بها سعيد إلى مقر قيادة فيلق القوات الخاصة العسكرية في الرمادية بمحافظة بنزرت شمال البلاد ثم مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة تونس.

وقال الرئيس التونسي إن القوات العسكرية ستتصدى لكل من يحاول الاعتداء على الشرعية في الداخل والخارج، مضيفا "من يفكّر في الخروج عن الشرعية، فليعلم أنه سيصطدم بحائط سيكسر عليه، ومن يتصور أنه يمكنه الخروج عن القانون فهذا من أضغاث الأحلام".

وأكد سعيد أن الحسابات السياسية الضيقة كثرت في الآونة الأخيرة، موضحا أنه يتمسك بالقانون والشرعية حتى وإن كان القانون لا يعبر عن المشروعية الحقيقية.

وقال إن من يتآمر على تونس من التونسيين سيتحمل المسؤولية أمام الشعب والتاريخ، مشددا على أنه لن يقبل بوجود عملاء يتآمرون على تونس لإدخالها في الفوضى.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بتهم تضارب المصالح، كما شهد البرلمان مؤخرا مظاهر عنف لفظي ومادي بين كتل محسوبة على الثورة وأخرى مناهضة لها.