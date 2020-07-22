الكاظمي يواصل زيارته لإيران ويؤكد أن العراق لن يكون مصدر تهديد لها

يواصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم زيارته لإيران، التي بدأها أمس، والتقى صباح اليوم رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) محمد باقر قاليباف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي -في بيان- أن الكاظمي بحث مع قاليباف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تناول مجمل الأوضاع الثنائية والإقليمية وتأثيراتها على العراق وإيران.

وكان الكاظمي التقى أمس المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني، وخلال اللقاء قال خامنئي إن إيران لم ولن تتدخل في الشؤون العراقية، وإنها تدعم عراقا ذا سيادة، وتدافع عن استقلاله ووحدة أراضيه.

خامنئي أكد للكاظمي الحرص على سيادة العراق (رويترز)

وأضاف أن بلاده تعارض كل ما يمكن أن يضعف الحكومة العراقية، مؤكدا أن طهران لا تتدخل في علاقة العراق بالولايات المتحدة.

وأكد خامنئي للكاظمي أن إيران تتوقع من الحكومة والبرلمان والشعب العراقي مواصلة تحركاتهم لإخراج القوات الأميركية من العراق، لأنها السبب الرئيسي في انعدام الأمن والاستقرار.

وذكر المرشد أن واشنطن باغتيالها القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني مطلع العام الجاري حينما كان ضيفا على العراق؛ "فإن تلك قضية ليست عابرة ولا بسيطة"، مشيرا إلى أن إيران لن تنسى ذلك، وأن أميركا ستبقى تتلقى الضربات انتقاما لهذا الاغتيال.

لقاء روحاني

وقال الكاظمي -في مؤتمر صحفي أمس مع روحاني- إن "سياستنا مبنية على حسن النية في التعامل مع الجيران، والتفاهم لإخراج المنطقة من أزمة التوترات، والعمل الشامل للوصول إلى حل شامل لكل التحديات".

وأضاف "علاقاتنا الخارجية تعتمد على مبدأ التوازن والابتعاد عن أي محاور، ولهذا السبب لن يسمح العراق لأي تهديد للأراضي الإيرانية ويكون منطلقا من أراضيه".

وأضاف الكاظمي أن العراق وإيران يواجهان تحديات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط؛ مما يستلزم التنسيق وفق مصالح البلدين، وأشار إلى أن العراق لن ينسى موقف إيران بدعمها له خلال الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

من جانبه، تعهد روحاني بتقديم الدعم للعراق في مكافحة فيروس كورونا، وتزويده بكل ما يحتاجه من أجهزة ومعدات طبية، وأكد أن هناك إرادة لدى البلدين لرفع التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار، واستكمال العمل على ربط السكك الحديدية بين البلدين.

كما أكد روحاني استعداد بلاده للوقوف إلى جانب الشعب العراقي لإرساء الاستقرار والأمن في العراق والمنطقة، مشددا على أن العراق بلد عربي مهم، ويمكنه أن يلعب دورا مركزيا في هذا الشأن.

ويرافق الكاظمي وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والنفط والكهرباء والمالية والدفاع والصحة ومستشار الأمن القومي العراقي.

وكان من المقرر أن يزور الكاظمي السعودية -الخصم الإقليمي لإيران- الاثنين قبل التوجه إلى طهران، لكن الزيارة تأجلت بسبب دخول الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى.

وكان يُفترض أن تحصل الزيارتان وفق تعاقب يضمن للكاظمي لعب دور متوازن قد يتيح له القيام بوساطة محتملة بين الرياض وطهران.

وقبل زيارته، استقبل الكاظمي في بغداد الأحد الماضي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وتشهد المنطقة توترا متفاقما، أطرافه السعودية وحليفها الأميركي من جهة، ومن جهة ثانية إيران المتهمة -من بين أمور أخرى- بالرغبة في بسط نفوذها بالمنطقة.

ويشكل العراق بصورة متكررة مسرحا للتوتر بين إيران والولايات المتحدة، وترتبط كل منهما بعلاقات وثيقة مع بغداد.

وتولى الكاظمي منصب رئيس الوزراء في مايو/أيار الماضي بعد نحو 4 سنوات عمل فيها رئيسا للمخابرات العراقية، ويشاع أنه يحظى بتقدير أجهزة المخابرات الإيرانية، كما يحظى بتقدير واشنطن، التي من المقرر أن يزورها بحلول أوائل أغسطس/آب المقبل لمواصلة الحوار الإستراتيجي بين البلدين.