ردّ مبتسما بأنه مستعد للقتال.. واشنطن تفرض عقوبات على رئيس الشيشان بتهمة انتهاكات حقوقية

فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، ومنعته من دخول الولايات المتحدة بسبب اتهامات بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال تعذيب.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إنه يخشى من أن الزعيم الشيشاني -الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- يستغل تفشي وباء كورونا المستجد كذريعة لارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان بحق سكان المنطقة.

وأوضح بومبيو أن وزارته لديها معلومات موسعة وموثقة تفيد بأن قديروف مسؤول عن عدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعود لأكثر من 10 سنوات، وتشمل التعذيب والقتل خارج إطار القضاء.

وردّ قديروف على قناته بتطبيق "تلغرام" بصورة له مبتسما، ويقف فيما يبدو داخل مخزن ممتلئ بأسلحة بينما يحمل رشاشات خفيفة، وقال "يا بومبيو نحن نقبل القتال. سيكون الأمر ممتعا".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -في منشور على فيسبوك ردا على العقوبات- "سيكون من الصعب الرد بالمثل، لكننا سنفكر في أمر ما".

وكانت واشنطن وضعت قديروف على القائمة السوداء في السابق بموجب قانون "ماغنتسكي" الذي فرض عقوبات شملت منع إصدار تأشيرات وتجميد أصول مسؤولين مرتبطين بوفاة سيرجي ماغنتسكي (37 عاما) في السجن، وهو مدقق حسابات روسي ومبلِّغ عن مخالفات.