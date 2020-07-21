بلورة اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.. هذه خلاصات القمة الأفريقية المصغرة حول سد النهضة

أعلنت الرئاسة المصرية في بيان أن مصر اتفقت مع إثيوبيا والسودان على منح الأولوية لبلورة اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق.

كما كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على تويتر أن الأطراف الثلاثة توصلت إلى تفاهم لمواصلة التفاوض بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق.

والثلاثاء، عقدت قمة أفريقية مصغرة حول "سد النهضة" الإثيوبي عبر تقنية الفيديو، وقال مسؤول سوداني، للأناضول، طالبا عدم نشر اسمه، إن القمة عقدت بمشاركة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، إضافة إلى قادة دول أفريقية أخرى.

وعقدت القمة برعاية الاتحاد الأفريقي الذي يترأس دورته الحالية رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل خزان السد خلال موسم الأمطار الحالي في يوليو/تموز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.

وأعلنت مصر، في وقت سابق الثلاثاء، خطة شاملة لترشيد استهلاك المياه، في ظل استمرار الخلافات مع إثيوبيا.

وكشفت هيئة مياه ولاية الخرطوم في العاصمة السودانية، الاثنين، عن "انحسار مفاجئ" في منسوب مياه نهر النيل، وخروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة.

وتتصاعد اتهامات لإثيوبيا بأنها بدأت بالفعل في ملء خزان السد. وتراجع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بقلي، الأربعاء، عن تصريح له نقله التلفزيون الرسمي، أفاد فيه ببدء ملء السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

ملء الخزان

وكشفت إثيوبيا الثلاثاء أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة على نهر النيل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان "بات من الواضح في الأسبوعين الماضيين خلال موسم الأمطار أنه تم تحقيق ملء سد النهضة في مرحلته الأولى".

وحضّت الجامعة العربية ومصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد هذا الشهر حتى التوصل لاتفاق شامل.

والأسبوع الماضي، أقرّت إثيوبيا بأنّ مستويات المياه خلف سد النهضة الكبير الذي تبنيه على نهر النيل الأزرق تتزايد، وقال المسؤولون إنه جزء طبيعي من عملية البناء.

وتبلغ طاقة الخزان 74 مليار متر مكعب لكن هدف تجميع المياه في المرحلة الأولى أقل من ذلك بكثير.