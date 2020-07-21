بالفيديو.. حاخام إسرائيلي يصلي من أجل الملك السعودي

نشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على فيسبوك مقطع فيديو لحاخام إسرائيلي يدعو بالشفاء للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الذي دخل مستشفى بالرياض يوم الاثنين بسبب التهاب في المرارة، حسب الديوان الملكي السعودي.

وكتبت الصفحة التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تقديمها للفيديو "حاخام يهودي يصلي من أجل سلامة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يخضع لفحوصات في المشفى".

وأضافت "وجّه الحاخام دافيد روزين الرئيس الدولي لحوار الأديان في منظمة اللجنة الأميركية اليهودية دعاء بالشفاء وتمام الصحة لجلالة الملك سلمان ملك العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين".

وتحدث الحاخام باللغة الإنجليزية في المقطع المصور قائلا "أتضرع إلى الله عز وجل خالق العالم مفعما بالحنان والرحمة، أن يبعث ببركات الشفاء إلى جلالة الملك سلمان ملك السعودية وخادم الحرمين الشريفين وراعي المقدسات الإسلامية".

وأضاف في الفيديو الذي ترجم إلى اللغة العربية في أسفل الشاشة "عسى أن يعيد إليه تمام الصحة، ويمكنه من المضي في قيادة شعبه، ودفع مبادرات سلمية في المنطقة والعالم برمته".

وقال "أنتهز هذه الفرصة بتقديم شكري لجلالته على كرم الضيافة التي استقبلنا بها نحن أعضاء المجلس الإداري لوفد منظمة كايسيد "منظمة اللجنة الأميركية اليهودية" (KAICIID)، المركز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، على اسم الملك الراحل عبد الله".