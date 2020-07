ابنته تغرد: "يا وجع قلبي عليك".. بالفيديو.. دفن الكاتب السعودي صالح الشيحي

تتواصل ردود الفعل المختلفة بشأن وفاة الكاتب السعودي صالح الشيحي الذي كان معتقلا منذ 2018، بالتزامن مع تشييع جنازته اليوم حيث دفن في مقابر الرفحاء بمسقط رأسه وسط حشود غفيرة.

وتوفي الشيحي متأثرا بفيروس كورونا الذي أصيب به منتصف الشهر الماضي، وبعد خروجه من السجن.

وكان الشيحي اعتقل من قبل السلطات السعودية في 2018، بعد ظهوره في برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، وتحدث فيه عن الفساد داخل الديوان الملكي، لكن صحته تدهورت بعد أن أفرج عنه في مايو/أيار الماضي.

وعبّرت منظمة العفو الدولية، عن حزنها الشديد لوفاة الشيحي، ودعت السلطات السعودية للإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وقال حساب المنظمة في الخليج عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء "نحن حزينون لسماع ذلك"، وأشار إلى أن الشيحي "أمضى سنواته الأخيرة في السجن (منذ يناير/كانون الثاني 2018)، بعيدا عن أحبائه، إثر تعبيره عن آرائه بشكل سلمي".

ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، مؤكدة أن "حرية التعبير ليست جريمة، وأنها حق من حقوق الإنسان".

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع وفاة الشيحي، ودفنه اليوم الثلاثاء، مؤكدين نزاهته وحزنهم على فقدان الوطن لرجل مثله.

وغردت ابنة الكاتب الراحل وطن الشيحي قائلة: "اااااخ يا وجع قلبي عليك".

We are saddened to hear that #Saudi writer & journalist Saleh al-Shehi has passed away. He spent his final years in prison (since Jan 2018) away from his loved ones, for peacefully expressing his views. Rest in peace Saleh. https://t.co/SD2Patne6G

