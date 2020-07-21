ابنته تغرد: "يا وجع قلبي عليك".. بالفيديو.. دفن الكاتب السعودي صالح الشيحي

تتواصل ردود الفعل المختلفة بشأن وفاة الكاتب السعودي صالح الشيحي الذي كان معتقلا منذ 2018، بالتزامن مع تشييع جنازته اليوم حيث دفن في مقابر الرفحاء بمسقط رأسه وسط حشود غفيرة.

وتوفي الشيحي متأثرا بفيروس كورونا الذي أصيب به منتصف الشهر الماضي، وبعد خروجه من السجن.

وكان الشيحي اعتقل من قبل السلطات السعودية في 2018، بعد ظهوره في برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، وتحدث فيه عن الفساد داخل الديوان الملكي، لكن صحته تدهورت بعد أن أفرج عنه في مايو/أيار الماضي.

طبت حياً وميتاً أيه الحر النبيل

مشاهد من تشييع الكاتب #صالح_الشيحي pic.twitter.com/IzsWkbNjr8 — وطنيون معتقلون (@mtqln) July 21, 2020

وعبّرت منظمة العفو الدولية، عن حزنها الشديد لوفاة الشيحي، ودعت السلطات السعودية للإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وقال حساب المنظمة في الخليج عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء "نحن حزينون لسماع ذلك"، وأشار إلى أن الشيحي "أمضى سنواته الأخيرة في السجن (منذ يناير/كانون الثاني 2018)، بعيدا عن أحبائه، إثر تعبيره عن آرائه بشكل سلمي".

اااااخ ياوجع قلبي عليك — وطن صالح الشيحي (@WatanAlshehi) July 20, 2020

ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، مؤكدة أن "حرية التعبير ليست جريمة، وأنها حق من حقوق الإنسان".

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع وفاة الشيحي، ودفنه اليوم الثلاثاء، مؤكدين نزاهته وحزنهم على فقدان الوطن لرجل مثله.

وغردت ابنة الكاتب الراحل وطن الشيحي قائلة: "اااااخ يا وجع قلبي عليك".

We are saddened to hear that #Saudi writer & journalist Saleh al-Shehi has passed away. He spent his final years in prison (since Jan 2018) away from his loved ones, for peacefully expressing his views. Rest in peace Saleh. https://t.co/SD2Patne6G — Amnesty Gulf (@amnestygulf) July 21, 2020

من جهته، قال حساب "معتقلي الرأي" إن "وفاة الشيحي بعد خروجه من السجن بأسابيع قليلة قضاها في العناية المركزة، تثير الشكوك بأن تكون وفاته جاءت نتيجة إهمال صحي متعمد داخل السجن، كما تثير القلق على جميع معتقلي الرأي، خاصة المرضى والمسنين منهم".

ونشر حساب "خط البلدة" مقطعا من حديث الشيحي وصف فيه حال الكُتّاب السعوديين، مبينا أن 90% من التغييرات الإيجابية بمسيرة إصلاح البلد حمل لواءها الكُتّاب، إلا أنه أشار إلى تحكّم الصحف بآراء كُتابها.

وقال مغردون عن الشيحي إنه "مثال يحتذى به للإعلامي الشريف.. في هذا الزمان قلّما تجد إعلاميا شريفا كصالح، صالح كان كما هو اسمه صالح.. رحمك الله يا صالح الأمة".