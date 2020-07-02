أديس ستاندرد: نقل جثمان المطرب الإثيوبي هونديسا إلى ثكنة عسكرية بعد منع دفنه بالعاصمة

استمرت الاحتجاجات الدامية في إثيوبيا على مقتل المطرب والشاعر الأورومي هاشالو هونديسا ليبلغ عدد القتلى فيها أكثر من 80 شخصا.

ونسب موقع صحيفة "أديس ستاندرد" لرئيس شرطة أوروميا آرارسا مرداسا قوله إن عم هونديسا، الذي لم يذكر اسمه، كان من بين القتلى أمس الأربعاء في منطقة أمبو، مرجعا سبب وفاته إلى قنبلة قال إن أشخاصا قصفوا بها بيته.

لكن موقع الصحيفة نقل عن شهود عيان قولهم إن قوات الأمن هي التي قتلت العم بعد أن رفض تسليم جثة ابن أخيه وأصر على أن تبقى في بيت العائلة لإجراءات الدفن.

وأضاف هؤلاء الشهود أن جثة هونديسا نقلت فيما بعد إلى ثكنة عسكرية في ضواحي مدينة أمبو، حيث قالت السلطات الإقليمية إن هونديسا ستخصص له مراسيم "جنازة بطل" اليوم الخميس.

لكن الشباب في المدينة استمروا في الاحتجاج، مطالبين بأن يدفن هونديسا في العاصمة أديس أبابا، حيث عاش مع زوجته وأطفاله الثلاثة.

ويقول الموقع إن أيا من عائلة الفنان المقتول لم يدل بأي تصريحات حول الحادثة، مشيرا إلى أن هناك أنباء عن اعتزام أبيه الحديث لإذاعة صوت أميركا باللغة الأرومية.