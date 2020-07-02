انزل حرّر بلدك.. دعوة للتظاهر في الذكرى السابعة للانقلاب العسكري بمصر

في الذكرى السابعة للانقلاب العسكري بمصر، دعا نشطاء للتظاهر اليوم الخميس احتجاجا على سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمطالبة برحيله.

وتصدر وسم بعنوان (#انزل_حرر_بلدك) مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وشارك المغردون بتعليقات داعية لرحيل السيسي ونظامه، وشارك آخرون بصور وفيديوهات لما وصفوها بجرائم السيسي في حق المصريين، في حين اختار بعضهم مشاركة ذكريات ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وفي 3 يوليو/تموز 2013 أعلن وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي واعتقاله، وأعقبها بحملة اعتقالات واسعة لقادة جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي، وهي الحملة التي امتدت حتى الآن لتشمل أيضا رموز ثورة 25 يناير وكل من يعترض على سياسات النظام.

عودة محمد علي

وتصدّر الدعوة إلى التظاهر المقاول والممثل المصري محمد علي، الذي سبق أن دعا للتظاهر في سبتمبر/أيلول 2019، مما أسفر عن مظاهرات نادرة في ميدان التحرير تسببت في ارتباك النظام وأذرعه الإعلامية، وأعقبتها اعتقالات واسعة.

وقال محمد علي إن على المصريين التحرك لإسقاط النظام وعدم الاكتفاء بمجرد الشكوى من الأوضاع السياسية والاقتصادية، داعيا للتظاهر بعد صلاة المغرب اليوم الخميس.

وقدم المقاول المصري نصائح تفصيلية للمتظاهرين أثناء تحركهم نحو الميادين الكبرى في القاهرة والمحافظات، مؤكدا أن صوت المصريين يجب أن يسمعه العالم الخارجي بقوة.

وكان علي الذي عمل مقاولا مع الجيش لسنوات، قد وجّه اتهامات بالفساد للسيسي وزوجته وعدد من قادة بالجيش، تتعلق بإهدار الأموال العامة على مصالح شخصية والقصور الرئاسية ومشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، وحقق شهرة واسعة ومتابعة كبيرة من قبل المصريين، دفعت السيسي للرد على اتهاماته في سابقة نادرة.

افتكروا مين اللي باع النيل عشان الشرعية

ومين اللي ضحي بحياته عشانها

5/7/2013 تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي بسبب الانقلاب

24/4/2014 قرار أممي بوقف تمويل السد

12/6/2014 السيسي يزور إثيوبيا

17/6/2014 اعادة مصر الي عضوية الاتحاد الأفريقي عودة تمويل سد النهضة#انزل_حرر_بلدك — ⓐⓜⓘⓝ (@fcbliveotp) July 1, 2020

اغضب ثور كسر حواجز الخوف @تخلص من القيود @ واعلم انك علي حق مهما وجدت الباب موصود فلا يضيع حق وراءه شعب هصور@#انزل_حرر_بلدك — mohmmed mmhmed brave heart (@MmhmedMohmmed) July 2, 2020

علشان نعيش عيشة كريمة ولا شاب يضطر يطلع بره بلده يدور علي عيشة كريمة ويتذل من كفيل ويعديه قطر الجواز ويقضي حياته مع أهله وناسه وصحابه والطيور المهاجرة تنزل تعيش في بلدها متصانه كرامتها وحقوقها #انزل_حرر_بلدك — tut (@tutankhamon0) July 2, 2020

لازم نكون أيد واحدة مع بعض علشان نقد نجدد بلدنا بحق وحقيقى #انزل_حرر_بلدك علشان الفاسدين والمفسدين اللى ضيعوا البلد نعرف نحاسبهم — شحاااته أبو كف (@saedlhotAtei) July 2, 2020