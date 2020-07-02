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انزل حرّر بلدك.. دعوة للتظاهر في الذكرى السابعة للانقلاب العسكري بمصر

دعوة جديدة للتظاهر والمطالبة برحيل السيسي (الجزيرة)
دعوة جديدة للتظاهر والمطالبة برحيل السيسي (الجزيرة)
2/7/2020

في الذكرى السابعة للانقلاب العسكري بمصر، دعا نشطاء للتظاهر اليوم الخميس احتجاجا على سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمطالبة برحيله.

وتصدر وسم بعنوان (#انزل_حرر_بلدك) مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وشارك المغردون بتعليقات داعية لرحيل السيسي ونظامه، وشارك آخرون بصور وفيديوهات لما وصفوها بجرائم السيسي في حق المصريين، في حين اختار بعضهم مشاركة ذكريات ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وفي 3 يوليو/تموز 2013 أعلن وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي واعتقاله، وأعقبها بحملة اعتقالات واسعة لقادة جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي، وهي الحملة التي امتدت حتى الآن لتشمل أيضا رموز ثورة 25 يناير وكل من يعترض على سياسات النظام.

عودة محمد علي

وتصدّر الدعوة إلى التظاهر المقاول والممثل المصري محمد علي، الذي سبق أن دعا للتظاهر في سبتمبر/أيلول 2019، مما أسفر عن مظاهرات نادرة في ميدان التحرير تسببت في ارتباك النظام وأذرعه الإعلامية، وأعقبتها اعتقالات واسعة.

وقال محمد علي إن على المصريين التحرك لإسقاط النظام وعدم الاكتفاء بمجرد الشكوى من الأوضاع السياسية والاقتصادية، داعيا للتظاهر بعد صلاة المغرب اليوم الخميس.

وقدم المقاول المصري نصائح تفصيلية للمتظاهرين أثناء تحركهم نحو الميادين الكبرى في القاهرة والمحافظات، مؤكدا أن صوت المصريين يجب أن يسمعه العالم الخارجي بقوة.

وكان علي الذي عمل مقاولا مع الجيش لسنوات، قد وجّه اتهامات بالفساد للسيسي وزوجته وعدد من قادة بالجيش، تتعلق بإهدار الأموال العامة على مصالح شخصية والقصور الرئاسية ومشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، وحقق شهرة واسعة ومتابعة كبيرة من قبل المصريين، دفعت السيسي للرد على اتهاماته في سابقة نادرة.

 

 

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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