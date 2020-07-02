استقبله في الدوحة.. الشيخ تميم يبحث مع أردوغان تعزيز التعاون الإستراتيجي

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصل إلى الدوحة اليوم في زيارة عمل.

وتناولت محادثات الزعيمين التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها.

وبمناسبة الزيارة، قال الشيخ تميم إنه يشير بارتياح إلى عمق علاقات الشعبين القطري والتركي، مضيفا في تغريدة على تويتر، أنه يستذكر الجوار الجغرافي والإرث الحضاري المشترك بين العرب وتركيا، الذي أسس لتعاون بنّاء في تنمية المنطقة واستقرارها، وإسهامٍ متكامل في تقدم الإنسانية جمعاء.

من جهتها، قالت مساعدة وزير الخارجية القطري والمتحدثة الرسمية للوزارة، لولوة الخاطر، إن كلا من قطر وتركيا ترفضان صراحة خطة الضم الإسرائيلية لأراض من الضفة الغربية.

وفي الشأن الليبي، قالت الخاطر إن البلدين متوافقان على دعم حكومة الوفاق الوطني للمضي في المسار السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن.

محادثات الزعيمين تناولت التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الإستراتيجية بين البلدين (الأناضول)

علاقات متينة

وتأتي هذه الزيارة في ظل العلاقات المتينة والتحالف الإستراتيجي بين أنقرة والدوحة، لا سيما منذ الحصار المفروض على قطر عام 2017، والاتفاق الذي نتج عنه إنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر.

كما أنها تأتي في ظل تنامي الاستثمارات القطرية في تركيا، خاصة في مجال الصناعات العسكرية، وكذلك التوافق بشأن الملفات الإقليمية المختلفة وأبرزها ليبيا وسوريا.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد أيام من تحقيق حكومة الوفاق الليبية -بدعم من تركيا- انتصارات عسكرية ضخمة في طرابلس ووصول قواتها إلى حدود مدينة سرت شرق طرابلس.

وهذه الزيارة هي الأولى لأردوغان خارج البلاد عقب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويرافقه في الزيارة مسؤولون أبرزهم وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق ووزير الدفاع خلوصي أكار.