مرة أخرى.. تويتر يحذف تغريدة لترامب لانتهاكها حقوق الملكية

حذفت شركة تويتر تسجيل فيديو أعاد نشره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقالت إن سبب حذفه هو تلقيها شكوى من مالك حقوق النشر، فقد غرّد ترامب بمقطع ترويجي لحملته الانتخابية يحتوي على مقطوعة غنائية لإحدى الفرق الأميركية.

واختفى تسجيل الفيديو الذي يتضمن موسيقى لفرقة لينكين بارك (Linkin Park) من على حساب ترامب في تويتر في وقت متأخر أمس السبت، مع إخطار جاء فيه أنه "تم تعطيل هذه المادة بناء على بلاغ مقدم من مالك حقوق النشر".

وقال ممثل لشركة تويتر في بيان "نستجيب لشكاوى حقوق النشر السليمة التي يرسلها إلينا ملاك حقوق النشر، أو ممثلوهم المعتمدون"، في حين لم يرد البيت الأبيض على طلب التعقيب.

وحذفت شركة تويتر التسجيل الذي أعاد نشره ترامب من حساب مدير وسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض دان سكافينو، بعدما تلقت إشعارا يستند لقانون حقوق النشر من شركة "ماشين شوب إنترتينمنت" (Machine Shop Entertainment)، وفق قاعدة بيانات "لومين" التي تجمع طلبات إزالة المواد عبر الإنترنت.

والشركة مملوكة لفرقة الروك "لينكين بارك"، وقد قالت الفرقة على حسابها الرسمي في تويتر "فريق لينكين بارك لم يؤيد ولا يؤيد ترامب، ولم يعطِ مؤسسته الحق في استخدام موسيقانا. صدر أمر بالمنع والتوقيف".

Linkin Park did not and does not endorse Trump, nor authorize his organization to use any of our music. A cease and desist has been issued.

— LINKIN PARK (@linkinpark) July 19, 2020