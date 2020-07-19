ليزيكو: كورونا.. الأزمة الاقتصادية ستشعل غضب الشعوب في 40 دولة قبل نهاية العام

قالت صحيفة ليزيكو (Les Echos) الفرنسية إن شركة لدراسة المخاطر تتوقع أن الصدمة الاقتصادية لوباء كورونا "ستشعل غضب الشعوب" وتتسبب في "اضطرابات كبيرة" في النصف الثاني من عام 2020، مما قد يؤدي إلى احتجاجات غير مسبوقة في حوالي 40 دولة في أفريقيا وأميركا اللاتينية غالبا.

وقالت الصحيفة إن تحليل فريسك مابلكروفت (Verisk Maplecroft) الذي يرى أن الوباء حوّل العالم إلى برميل بارود، يرجح أن تتضاعف المظاهرات في جميع أنحاء العالم مع تراكم التداعيات الاقتصادية وإبعاد ملايين الأشخاص عن العمل.

وترى ليلى مرشان التي أعدت تقرير الصحيفة، أن هذه الصراعات الاجتماعية المحتملة "تمثل خطرا على الاستقرار الداخلي للدول قلما وجد له مثيل في العقود الأخيرة".

ويرى التقرير أن الدول الأكثر تأثرا بهذه الاحتجاجات هي تلك التي كان فيها غضب على الحكومات قبل أن تضاف إليه الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا.

وحددت فريسك مابلكروفت 37 دولة قالت إنها "ستواجه اضطرابات كبيرة في النصف الثاني من عام 2020″، ومعظمها يقع في أفريقيا وأميركا اللاتينية مثل نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وفنزويلا وبيرو، مشيرة إلى أن نهاية العام قد تكون "متفجرة" أيضا في الأسواق الناشئة الرئيسية مثل بنغلاديش وتركيا ومصر.

اضطرابات طويلة الأمد

وقالت الشركة إن الحجر الذي فرضته غالبية الدول للحد من انتشار كورونا، أدى إلى انخفاض الصراعات الاجتماعية، لكن "العدد الإجمالي للاحتجاجات في الأسواق الناشئة انتعش في الوقت الحالي ليصل إلى مستويات ما قبل الوباء تقريبا".

وفي 37 دولة -كما تقول ليلى- يمكن أن تندلع الاضطرابات على مدى فترة تصل إلى ثلاث سنوات بسبب "ضعف معدل الاسترداد" الذي يتم احتسابه حسب فرسيك مابلكروفت بناء على عوامل مثل قوة مؤسسات الدولة والاتصال الرقمي والديناميكية الاقتصادية وحساسية السكان وخطر الكوارث الطبيعية أو الهجمات الإرهابية.

وستواجه هذه الدول التي شهدت اضطرابات مسبقا ولديها قدرة منخفضة على التعافي، خطرا كبيرا من عدم الاستقرار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حسب الشركة.

وقالت الشركة البريطانية إنه من المتوقع أن تتفاقم مخاطر الاحتجاجات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى "بسبب التدهور الاقتصادي والفقر وعدم القدرة على تأمين إمدادات غذائية كافية"، موضحة، كمؤشر على الغليان، أن موجة من أعمال الشغب شهدتها إثيوبيا على أثر اغتيال فنان في بداية يوليو/تموز الحالي، ولفتت الصحيفة في هذا الصدد إلى أن التوتر يزداد في العديد من البلدان الأفريقية مع ارتفاع تكلفة الغذاء بسبب الوباء.

وفي أميركا اللاتينية -كما تقول فرسيك مابلكروفت- قد تكون أخطر الاضطرابات في فنزويلا التي يعاني اقتصادها بالفعل من ضعف شديد، بعد أن بلغ معدل التضخم 9000% العام الماضي، وأصبح أكثر من ستة من كل عشرة فنزويليين يعيشون في حالة من الفقر المدقع.

ومع أن "القدرة على التعافي" تحد من مستوى المخاطر، فإنها لا تقضي عليها بالكامل -حسب التقرير- "خاصة عندما تكون هناك مسبقا مظالم حقوقية وسياسية أو مشاكل هيكلية أخرى"، كما هي الحال في الهند التي ستعود فيها الخلافات حول قانون الجنسية إلى السطح، وكما هي حال هونغ كونغ حيث تم استئناف الحركة الاحتجاجية ضد بكين بالفعل.

ويحذر التقرير من أن الولايات المتحدة ستواجه "اضطرابات حتمية"، لأن الحركة المناهضة للعنصرية التي أثارتها وفاة جورج فلويد، زادت من حدة البطالة الجماعية التي تسببت فيها الأزمة الاقتصادية.