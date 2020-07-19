لوفيغارو: سباق اللقاحات.. حرب سرية جديدة لا يتورع فيها أحد عن تسديد الضربات لمنافسه

مع استمرار جائحة كوفيد-19 في التفشي عالميا، اندلعت معركة جديدة عنوانها سباق اللقاحات، لا يتورع فيها أي طرف عن تسديد أي نوع من الضربات للمنافسين.

هذا ما استهل به الكاتب بصحيفة لوفيغارو (Le Figaro) فينسان نوزيل تقريرا قال فيه إن حرص الصين على أن تكون سباقة في التوصل للقاح لهذه الجائحة جعلها تختبر حتى الآن خمسة نماذج أولية، في الوقت الذي يعمل فيه 100 مختبر حول العالم في سباق محموم للوصول للقاح فعال لمكافحة هذا الفيروس المستجد.

ولفت الكاتب إلى أن الصين وضعت الصحة والبيولوجيا ضمن أولوياتها الصناعية منذ عدة سنوات، الأمر الذي جعلها صاحبة الريادة عالميا في إنتاج المكونات اللازمة لصناعة الأدوية.

وذكر أنها عمدت، من أجل الوصول لهذه الصدارة، إلى الترحيب بشركات الأدوية العالمية الكبيرة وفتح أبوابها أمامها، كما وقّعت اتفاقيات مع جامعات أميركية ومراكز بحث وشركات ناشئة.

وأشار نوزيل إلى أن أعضاء في الكونغرس الأميركي حذروا في تقرير نشروه في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 من أن "هناك مخاطر من أن تقع البيانات المتعلقة بالمرضى الأميركيين والتجارب العلاجية التي تجرى في البلد في أيدي المجموعات العامة أو الخاصة الصينية، مما سيجعلهم يستفيدون منها"، وطالبوا، نظرا لذلك، بمزيد من الحيطة واليقظة.

وأضاف الكاتب أن العامين الأخيرين شهدا تضاعف الإشارات فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية في عالم الأبحاث والمستشفيات، مشيرا إلى أن ثمة ما يدفع للاعتقاد بأن متسللين مرتبطين بالصين قد سرقوا بيانات 1.5 مليون مريض في المؤسسة السنغافورية "SingHealth" في يوليو/تموز 2018.

واستهدف قراصنة مرتبطون بالصين مركزا أميركيا للسرطان في أبريل/نيسان 2019، كما تعرض مختبر جلعاد، ومقره كاليفورنيا وهو أحد المختبرات الرائدة في مكافحة كوفيد-19، إلى غارة رقمية في ربيع العام الحالي.

واستُهدفت كذلك العديد من المنظمات الصحية الأخرى في الولايات المتحدة وتايلند وجمهورية التشيك والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا، الأمر الذي دفع الشرطة الدولية (إنتربول) لإصدار تقرير بشأن هذا الموضوع حذرت فيه من "الزيادة الكبيرة" في الهجمات السيبرانية على المستشفيات، خاصة لأغراض الجرائم المالية.

لكن المتسللين، وفقا للكاتب، يمكن أن تكون لديهم أهداف أخرى، إذ أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية والمركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني يوم 11 مايو/أيار الماضي تنبيهًا مشتركًا لحماية العمل العلمي الخاص بكوفيد-19.

وبعد أيام من ذلك التنبيه، أبلغ مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" (FBI) ووكالة الأمن السيبراني الأميركية وأمن البنية التحتية (Cisa) المستشفيات ومراكز البحوث وشركات الأدوية، أن الصين تستهدفهم، وأن الوقت قد حان لتوخي الحيطة والحذر في المختبرات، وفقا للكاتب.